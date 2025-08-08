MM Stoica a reacționat a doua zi după nebunia 3-2 cu Drita: „La alții se lăsa cu amenințări și plecat acasă”

MM Stoica a reacționat a doua zi după nebunia 3-2 cu Drita: „La alții se lăsa cu amenințări și plecat acasă"
Mihai Stoica a reacționat a doua zi după nebunia FCSB - Drita 3-2.

FCSB s-a impus cu 3-2 în duelul cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League și e cu un pas în play-off-ul competiției. Partida a putut fi vizionată în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

MM Stoica, după meciul nebun cu Drita: „La alții se lăsa cu amenințări și plecat acasă”

MM Stoica a reacționat a doua zi după partida care le-a dat mari emoții fanilor FCSB-ului, după ce Drita făcuse 0-2 în minutul 50.

Președintele consiliului de administrație de la FCSB a scos în evidență atmosfera creată de suporterii de pe Arena Națională, atmosferă care i-a ajutat pe jucători să reușească revenirea.

„Remontada s-a datorat în primul rând celor din Peluza Nord și tribune. La alții, după 4 înfrângeri și 0-2 pe tabelă, se lăsa cu admonestări, amenințări și plecat acasă. Nu și la noi.”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa personală de Facebook.

Șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul competițiilor europene

În urma rezultatelor din meciurile tur, Football Meets Data a calculat șansele de calificare ale fiecărei formații.

Astfel, Universitatea Craiova are cea mai mare șansă să meargă în play-off-ul Conference League, în urma victoriei clare în fața formației din Slovacia. Oltenii au 94% șanse să treacă mai departe.

Nici FCSB nu stă rău, după revenirea spectaculoasă din partida cu Drita și are șanse de 88% la calificarea în play-off-ul Europa League.

Formația care stă cel mai rău din acest punct de vedere este CFR Cluj. Cum era de așteptat, trupa lui Dan Petrescu are cele mai mici șanse să o elimine pe Braga, mai exact doar 12%.

Rezumatul meciului FCSB - Drita 3-2

