MM Stoica a reacționat a doua zi după nebunia 3-2 cu Drita: „La alții se lăsa cu amenințări și plecat acasă”

FCSB s-a impus cu 3-2 în duelul cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League și e cu un pas în play-off-ul competiției. Partida a putut fi vizionată în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

MM Stoica, după meciul nebun cu Drita: „La alții se lăsa cu amenințări și plecat acasă”

MM Stoica a reacționat a doua zi după partida care le-a dat mari emoții fanilor FCSB-ului, după ce Drita făcuse 0-2 în minutul 50.

Președintele consiliului de administrație de la FCSB a scos în evidență atmosfera creată de suporterii de pe Arena Națională, atmosferă care i-a ajutat pe jucători să reușească revenirea.



„Remontada s-a datorat în primul rând celor din Peluza Nord și tribune. La alții, după 4 înfrângeri și 0-2 pe tabelă, se lăsa cu admonestări, amenințări și plecat acasă. Nu și la noi.”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa personală de Facebook.

