Octavian Popescu (22 de ani), mijlocașul de la FCSB, a fost la un pas de un transfer spectaculos în Portugalia.



Giovanni Becali, unul dintre cei mai cunoscuți impresari români, a scos la iveală insistența cu care Braga a încercat să-l transfere pe "perla" lui Gigi Becali. Portughezii erau gata să ofere o sumă de până la 10 milioane de euro, însă pretențiile financiare ale patronului de la FCSB au blocat mutarea.



Gigi Becali visa la 50 de milioane, Braga oferea zece



Agentul a povestit la Fanatik cum s-au derulat discuțiile, subliniind eforturile făcute de portughezi, care în prezent sunt adversarii celor de la CFR Cluj în preliminariile Europa League. Reprezentanții clubului lusitan au fost prezenți la București în repetate rânduri pentru a obține semnătura fotbalistului, într-o perioadă în care acesta se afla într-o formă de excepție.



"Braga voia un jucător de-al meu cu 7, 8, 10 milioane de euro. Tavi Popescu, când era Tavi... Omul a venit de trei ori aici. Când era în formă", a spus impresarul.



Obstacolul principal în calea transferului a fost viziunea financiară a lui Gigi Becali, care spera să obțină o sumă colosală. "Dar Gigi visa 40, 50 de milioane", a completat Giovanni Becali.



În ciuda eșecului acestei mutări, Octavian Popescu rămâne un jucător important pentru FCSB. În acest debut de sezon, el a bifat deja cinci apariții în toate competițiile, reușind să ofere două pase decisive.



Valoarea sa de piață actuală, estimată de site-ul de specialitate Transfermarkt, este de 1,4 milioane de euro, o cifră mult sub oferta înaintată de Braga în trecut și la ani lumină de pretențiile patronului roș-albaștrilor.

