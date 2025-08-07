După înfrângerea de pe teren propriu, CFR Cluj păstrează în continuare șanse pentru calificarea în play-off-ul din Europa League, având în vedere că echipa din Gruia a avut mai multe ocazii periculoase împotriva unei echipe mult mai bine cotate.



Dan Petrescu (57 de ani) a răbufnit la finalul meciului, la conferința de presă. S-a arătat nemulțumit de maniera de arbitraj a brigăzii azere și a spus că echipa sa a meritat cel puțin un egal în această seară.



Următorul meci al CFR-ului va fi returul cu Braga, programat joi, 14 august, la ora 21:30. Ardelenii și-au amânat meciul din campionat, împotriva celor de la Csikszereda.



Dan Petrescu: ”Să mă suspende zece etape”



„Sunt supărat de rezultat, faptul că n-am obținut cel puțin un egal. Fotbalul e dat naibii. Cu Lugano, poate, nu meritam mai nimic, astăzi meritam cel puțin un egal. Asta e părerea mea. Dar cu un asemenea arbitraj... să mă suspende zece etape, să facă ce vor, eu n-am mai văzut de mult așa ceva. Totul a fost pro Braga. Totul! Totul!



Auturi, faulturi, penalty-uri n-a dat. Două clare! Dacă alea nu sunt penalty-uri. Nici nu ne bagă în seamă. Asta merităm, ce să facem... Dacă era meciul la Braga, amândouă erau penalty-uri. Jucătorii au încercat, au vrut, s-a văzut că avem probleme de lot, s-a văzut că am jucat zece meciuri în 30 de zile. Asta e realitatea! Dar, per total, cred că egalul era un rezultat normal și plecam cu altă speranță la Braga.



Arbitrul ăsta nici nu știu din ce țară a venit, că nu vreau să jignesc pe nimeni. După ce am văzut astăzi... m-am săturat de fotbal. Până aici mi-a ajuns. Dacă ăsta e arbitraj de fotbal... totul într-o direcție! Braga sunt mai buni ca noi, dar dă-ne nouă ce e al nostru. Asta vreau”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

