Introdus pe teren în minutul 68, la scorul de 1-2, Politic a adus un suflu nou în atacul roș-albaștrilor. În al treilea minut de prelungiri, jucătorul adus de la Dinamo a pătruns în careu și a fost faultat, obținând penalty-ul care a adus victoria. Daniel Bîrligea a transformat lovitura de pedeapsă și a salvat FCSB de la o remiză rușinoasă pe teren propriu.



Liviu Ganea, încrezător în Politic



În contextul în care Gigi Becali și-a exprimat public nemulțumirea față de randamentul de până acum al jucătorului, Liviu Ganea, dublu campion al României, a sărit în apărarea lui Politic. Fostul dinamovist crede că potențialul extremei este uriaș și că FCSB trebuie doar să aștepte momentul în care acesta se va integra complet.



"Eu văd foarte mulți oameni care spun: «Dom'ne, ce bine a făcut Dinamo». Da, a făcut foarte bine pentru că-l are pe Musi, dar eu nu i-aș lua din merite și calități lui Politic. Uitați-vă ce forță are în picioare, cum și-a făcut preluarea la penalty-ul de 3-2. Este un jucător care știe fotbal și are potență fizică", a spus Ganea la GSP.



Fostul atacant este convins că, odată depășite problemele de adaptare, Politic va deveni un om de bază la FCSB.



"Acea explozie în picioare pe care o are... Eu cred că trebuie avut răbdare cu Politic, va fi un jucător determinant pentru FCSB. În momentul în care va fi pregătit fizic și nu va mai avea probleme musculare, e un jucător care va face diferența. Are șut, are viteză, se vede că poate să-ți facă diferența", a completat acesta.



Până acum, Dennis Politic a jucat 268 de minute pentru FCSB, reușind să marcheze un gol, chiar la debut, în Supercupa României câștigată în fața celor de la CFR Cluj.

