FCSB s-a impus cu 3-2 în fața lui Drita, în meciul tur din runda a treia a preliminariilor Europa League, care a avut loc pe Arena Națională. Partida a putut fi vizionată în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Daniel Bîrligea, vizibil emoționat după meciul cu Drita

Drita a mers perfect în prima parte a meciului, iar după o oră de joc tabela arăta 2-0 în favoarea kosovarilor, grație reușitelor lui Tusha și Manaj.

Golul lui Bîrligea din minutul 64 a trezit-o pe campioana României, care s-a impus în cele din urmă grației golurilor marcate de Graovac și din nou Bîrligea din penalty.

În urma acestei victorii, Daniel Bîrligea a fost extrem de emoționat și a izbucnit în plâns la finalul partidei, dar și la zona de interviuri.

Eroul partidei a explicat cât de complicată a fost perioada această pentru el, făcând referire și la accidentarea prin care a trecut.

„A fost o perioadă un pic mai grea. Am văzut acum o parte din fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie. Sper să ne ajute! Am suferit... A fost greu! Sper să luptăm împreună”, a fost mesajul pe care Bîrligea l-a transmis.

În cazul în care va reuși să se califice în faza următoare din Europa League, FCSB se va duela cu scoțienii de la Aberdeen. Dacă este eliminată de Drita, campioana României coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

