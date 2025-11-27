Gigi Becali a anunțat, la finalul partidei Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0, că va face 4 transferuri în perioada de mercato de iarnă. Patronul roș-albaștrilor a răbufnit la adresa propriilor jucători după eșecul din Serbia.

Gigi Becali, hotărât să o întărească pe FCSB în iarnă

Becali a afirmat că este pentru prima oară, de când se află în fotbal, când și-a pierdut încrederea în propria echipă. Aceeași idee a comunicat-o public și după egalul din campionat cu Petrolul (1-1), din etapa trecută a Superligii.

Latifundiarul s-a arătat conștient de faptul că 4 transferuri noi ar putea să facă anumiți fotbaliști importanți din vestiarul roș-albaștrilor să rămână în afara echipei. Becali a comunicat într-o manieră radicală, fără să nominalizeze, că unii dintre jucători vor rămâne în tribune, deoarece altă soluție nu găsește.

”Nu am încredere în echipă. E prima dată în 25 de ani de fotbal când zic asta. Păi dacă joci cu Petrolul, care e cea mai slabă echipă, e mai slabă ca Metaloglobus, să mă ierte, care are disperată nevoie de puncte, și nu poți să-i bați, atunci ce încredere să mai ai? Păi tu o bați pe Farul? Tu, dacă Farul te-a bătut, adio, la revedere! Poți să o bați pe Farul? Nu? Că n-are perspectivă, echipa nu joacă nimic…

N-am ce să fac, eu o să iau la iarnă, iau 4 jucători, asta pot să fac eu. Jucătorii care or să stea prin tribună unii, altceva eu nu am ce să fac”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Serie nefastă pentru FCSB

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

Pentru FCSB este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.

În clasamentul Europa League Steaua Roşie este a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu 3 puncte, pe locul 31.

Echipele din Steaua Roșie - FCSB