Steaua Roșie - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Roș-albaștrii vor da piept cu infernul de la Belgrad

Steaua Roșie - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Roș-albaștrii vor da piept cu infernul de la Belgrad Europa League
Steaua Roșie - FCSB se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 22:00.

Partida Steaua Roșie - FCSB, din runda a cincea de Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Steaua Roșie - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Steaua Roșie vine după înfrângerea din campionat cu Javor, scor 0-1, și după victoria din runda trecută de Europa League, 1-0 cu Lille.

Sârbii se află pe locul doi în campionat, la două puncte de Partizan Belgrad, dar cu un meci mai puțin, și pe poziția 26 în clasamentul fazei ligii din Europa League.

De cealaltă parte, FCSB vine după remiza cu Petrolul din Superliga, unde se află pe poziția a zecea.

Roș-albaștrii au înregistrat încă o înfrângere în Europa League, scor 1-3 cu Basel, iar în competiția europeană se află pe poziția 31.

Olaru, Bîrligea și Miculescu, în pericol de suspendare înainte de Steaua Roșie Belgrad - FCSB

La duelul de la Belgrad, FCSB are trei jucători esențiali în pericol de suspendare: Darius OlaruDaniel Bîrligea și David Miculescu.

Toți cei trei au câte două cartonașe galbene în acest sezon de Europa League, iar în cazul în care vor fi avertizați și la Belgrad vor rata duelul cu Feyenoord, de la București, programat pe 11 decembrie.

Olaru, Bîrligea și Miculescu sunt anunțați titulari de patronul Gigi Becali pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad.

  • Primul 11 probabil al lui FCSB: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna 1-2 (Bîrligea 54' / Odgaard 9', Dallinga 12')
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB 3-1 (Shaqiri 19', 73, Salah 88' / Olaru 57')
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
L-a făcut praf pe favoritul lui Becali de la FCSB: ”Gigi l-a făcut Messi”
FCSB, în fața unei situații ingrate: 3 titulari sunt în pericol!
Redevin lideri sau rămân în colimatorul lui Becali. 3 vedete ale FCSB-ului obligate să iasă în față cu Steaua Roșie
Veste proastă pentru Cristi Chivu, după Atletico - Inter 2-1
Rom&acirc;nia - Croația, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Fetele lui Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial
Diego Simeone, la Inter? Fabrizio Romano dezvăluie: Trebuie să facă un sacrificiu imens
Fostul jucător de la FCSB și-a anunțat plecarea de la echipa sa după un singur meci: &rdquo;Sunt recunoscător&rdquo;
&bdquo;Dacă nu ești Federer...&rdquo; Simona Halep explică lecția de viață pe care a &icirc;nvățat-o &icirc;n tenis
S&acirc;rbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Kylian Mbappe scrie istorie &icirc;n Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Drăgușin devine o problemă pentru Tottenham: &bdquo;Vești proaste!&ldquo;

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Diego Simeone, la Inter? Fabrizio Romano dezvăluie: Trebuie să facă un sacrificiu imens
Veste proastă pentru Cristi Chivu, după Atletico - Inter 2-1
Fostul jucător de la FCSB și-a anunțat plecarea de la echipa sa după un singur meci: &rdquo;Sunt recunoscător&rdquo;
De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj
Ionel Dănciulescu, dat pe spate de un atacant din Superligă: &rdquo;E preferatul meu&rdquo;
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul &rdquo;Kosovo e Serbia&rdquo;. C&acirc;t trebuie să achite clubul
Dezamăgire pentru echipa care are stadionul deasupra unui mall
Belodedici a avertizat-o pe FCSB &icirc;naintea meciului din Europa League: &bdquo;Va fi un adevărat infern&rdquo;
Cum ar putea juca FCSB direct &icirc;n turul doi preliminar din Champions League
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Alertă la Washington. Doi militari au fost &icirc;mpușcați l&acirc;ngă Casa Albă

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Chișinăul i-a pus &icirc;n față ambasadorului rus drona căzută pe o casă din Florești. Reacția diplomatului

SRI &icirc;nființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

