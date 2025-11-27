Partida Steaua Roșie - FCSB, din runda a cincea de Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Steaua Roșie - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Roș-albaștrii vor da piept cu infernul de la Belgrad
Partida Steaua Roșie - FCSB, din runda a cincea de Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Steaua Roșie vine după înfrângerea din campionat cu Javor, scor 0-1, și după victoria din runda trecută de Europa League, 1-0 cu Lille.
Sârbii se află pe locul doi în campionat, la două puncte de Partizan Belgrad, dar cu un meci mai puțin, și pe poziția 26 în clasamentul fazei ligii din Europa League.
De cealaltă parte, FCSB vine după remiza cu Petrolul din Superliga, unde se află pe poziția a zecea.
Roș-albaștrii au înregistrat încă o înfrângere în Europa League, scor 1-3 cu Basel, iar în competiția europeană se află pe poziția 31.
Olaru, Bîrligea și Miculescu, în pericol de suspendare înainte de Steaua Roșie Belgrad - FCSB
La duelul de la Belgrad, FCSB are trei jucători esențiali în pericol de suspendare: Darius Olaru, Daniel Bîrligea și David Miculescu.
Toți cei trei au câte două cartonașe galbene în acest sezon de Europa League, iar în cazul în care vor fi avertizați și la Belgrad vor rata duelul cu Feyenoord, de la București, programat pe 11 decembrie.
Olaru, Bîrligea și Miculescu sunt anunțați titulari de patronul Gigi Becali pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad.
- Primul 11 probabil al lui FCSB: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea
FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program
- 25 septembrie 2025, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
- 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
- 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna 1-2 (Bîrligea 54' / Odgaard 9', Dallinga 12')
- 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB 3-1 (Shaqiri 19', 73, Salah 88' / Olaru 57')
- 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
