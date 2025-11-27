Steaua Roșie - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Roș-albaștrii vor da piept cu infernul de la Belgrad

Partida Steaua Roșie - FCSB, din runda a cincea de Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Steaua Roșie - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Steaua Roșie vine după înfrângerea din campionat cu Javor, scor 0-1, și după victoria din runda trecută de Europa League, 1-0 cu Lille.

Sârbii se află pe locul doi în campionat, la două puncte de Partizan Belgrad, dar cu un meci mai puțin, și pe poziția 26 în clasamentul fazei ligii din Europa League.

De cealaltă parte, FCSB vine după remiza cu Petrolul din Superliga, unde se află pe poziția a zecea.

Roș-albaștrii au înregistrat încă o înfrângere în Europa League, scor 1-3 cu Basel, iar în competiția europeană se află pe poziția 31.

