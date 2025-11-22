FCSB face un sezon cu adevărat prost! Sport.ro a arătat aici pe ce loc a ajuns campioana ultimelor două sezoane, după egalul cu Petrolul de acasă, scor 1-1.

Acest rezultat și jocul sub orice critică al roș-albaștrilor l-au dus pe Gigi Becali în pragul disperării. De aici și declarația sa fără precedent, în cadrul intervenției pe care a avut-o la Digi Sport, aproape de miezul nopții.

„Este prima dată în viața mea, de când sunt în fotbal, când nu mai am la ce să sper. Am tot sperat, am sperat ani la rând, dar de 25 de ani, pentru prima dată, eu nu mai sper la nimic. Nu mai văd niciun viitor la echipa asta. Când ai 1-0, în minutul 10, și când ești în situația în care ești, trebuie să distrugi adversarul. E o echipă slabă, cu tot respectul cuvenit (n.r. – pentru Petrolul). Dacă nu o bagi în pământ în situația în care te afli tu, atunci ce pretenții să mai ai? Nu. Eu nu mai am. E un joc haotic, așa, jucăm doar din valoarea individuală a jucătorilor, avem posesia doar din valoarea jucătorilor. Haotic… nu știu. Nu pot să-mi dau seama“, a spus latifundiarul din Pipera.

