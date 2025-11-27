La finalul meciului, antrenorul Elias Charalambous a avut un discurs foarte dur la adresa jucătorilor de la FCSB.

Charalambous, discurs nervos după Steaua Roșie - FCSB



Antrenorul campioanei le-a cerut jucătorilor de la FCSB "să se trezească". Deși Steaua Roșie Belgrad a jucat în zece oameni mai bine de o repriză, Charalambous spune că elevii săi nu au făcut nimic pentru a încerca să câștige meciul:



"Sunt foarte dezamăgit. Nu doar din cauza rezultatului, ci din cauza felului în care am jucat. Am venit aici optimiști că putem face ceva, că putem obține ceva. Nu am arătat nimic din primul minut! Am făcut greșeli, greșeli demne de juniori din academie. Și dacă Steaua Roșie rămânea în 9, la cum am jucat, nu am fi putut obține nimic.



De când sunt eu la FCSB, aceasta a fost cea mai slabă prestație a echipei. Nu a fost un meci cu presiune din partea adversarului, am crezut că putem înscrie. Nu îmi dau seama dacă a fost frică, sau altceva. Chiar puteam obține puncte astăzi aici, sunt foarte dezamăgit.



Trebuie să fim dezamăgiți pe teren, în timpul meciului, nu la final! Nu am făcut nimic astăzi pentru a câștiga meciul. Nu ar fi corect să dau vina pe un singur jucător acum, vorbesc despre toată echipa. Azi nu am jucat ca o echipă, au fost prea multe greșeli. Cheia este să ne trezim! Cu toții trebuie să ne trezim!", a declarat Elias Charalambous, după meciul Steaua Roșie - FCSB.



FCSB, în picaj în Europa League



FCSB a suferit la Belgrad al patrulea eșec în faza principală din UEFA Europa League. Campioana a rămas cu trei puncte, bifate în duelul cu Go Ahead Eagles din prima etapă.



După cinci etape, roș-albaștrii se situează pe locul 31. Sub FCSB sunt Utrecht, Rangers, Malmo, Maccabi Tel Aviv și OGC Nice.

În Europa League, pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord de pe 11 decembrie, de la ora 22:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

