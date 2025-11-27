Cele două cluburi și-au dat întâlnire la Belgrad în etapa a 5-a din Europa League. La capătul celor 90 de minute, gazdele au înregistrat toate cele trei puncte după ce au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 27.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a intervenit în direct la Prima Sport după meciul cu Steaua Roșie și a vorbit fără menajamente despre Florin Tănase, care a intrat la pauză în locul lui Mihai Lixandru.

”Nu mai e nimic de spus. Noi nu mai avem echipa aia. V-am spus și de meciul trecut că nu mai am încredere în echipa asta. Adică noi… eu văd și echipele alea mici… mai au așa câte o relație de joc, câte un fel în care pleacă mingea: de la Vasile la Ionică, la Mitică, la Costică… dar la noi nu e fotbal. Fiecare face ce-i place lui să joace. Fiecare stă unde vrea pe teren, fiecare aleargă unde vrea pe teren, fiecare se demarcă când vrea, unde vrea, cum vrea. E un fel de meci de antrenament, să ne distrăm la fotbal. Nu e fotbal de performanță, e distracție. Eu așa văd. Nu văd fotbal de performanță la noi.



Tănase, care e fotbalist, l-am lăudat tot timpul. Păi dacă intri în meci cu om în plus și atingi mingea de 75 de ori… băi, pasează băi odată!! L-am văzut cum a intrat. Ei, în teren, când joacă deja, trebuie să știe asta. Băi, nu ești în România, bă!! Nu te așteaptă nimeni să faci scheme tu. Hai că o iau eu, că mai fac o fentă… Nu se face la nivelul ăsta”, a spus Gigi Becali.

Pe ce loc a coborât FCSB în Europa League după eșecul cu Steaua Roșie



Patru eșecuri consecutive a consemnat, așadar, formația dirijată de Elias Charalambous până acum în Europa League. Campioana a rămas cu trei puncte, bifate în duelul cu Go Ahead Eagles din prima etapă.



După cinci etape, roș-albaștrii se situează pe locul 31. Sub roș-albaștri sunt Utrecht, Rangers, Malmo, Maccabi Tel Aviv și OGC Nice.



În Europa, pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord de pe 11 decembrie (joi), de la ora 22:00, de la București. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

