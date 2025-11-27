După meci, Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, i-a criticat din nou pe jucători.

Gigi Becali: ”Nu mai sunt jucătorii ăia care au fost!”

Becali s-a declarat dezamăgit de evoluția jucătorilor pe care nu demult îi considera indispensabili în echipă. Risto Radunovic, Darius Olaru și Siyabonga Ngezana sunt cei trei jucători criticați cel mai dur de către patronul de la FCSB.

”Radunovic, el a greșit. Fii mă atent că ți-a pasat omul! Nici Radunovic nu mai e ce a fost. Nici Olaru nu mai e ăla de altădată. Ce să faci, nu? Deci nu mai sunt jucătorii ăia care au fost! Așa că… prea mulți jucători care nu mai confirmă sau nu mai fac ceea ce făceau…

Radunovic nu, Olaru nu mai e – care era piesa principală – și după aia mai e și ghinionul că… puteam să dăm și noi, nu? Au dat ei un gol, asta e, treaba lor, ce să faci…

Când ești cu un om în plus trebuie să ai multe ocazii. Noi nu am avut. Când vezi ce face Ngezana… atunci, ce să faci?”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Deși situațiile de gol din meciul cu Steaua Roșie Belgrad nu au lipsit, roș-albaștrii nu au reușit să marcheze în poarta brazilianului Matheus. Formația din Serbia a evoluat în zece din minutul 27, dar, nici așa, roș-albaștrii nu au reușit să înscrie.

Unicul gol al partidei a venit în minutul 50, când Duarte l-a învins cu capul pe Lukas Zima.

