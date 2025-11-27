Cele două cluburi și-au dat întâlnire la Belgrad în etapa a 5-a din Europa League. La capătul celor 90 de minute, gazdele au înregistrat toate cele trei puncte după ce au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 27.

Ilie Dumitrescu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB: ”A greșit!”



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a vorbit fără menajamente despre Siyabonga Ngezana, fundașul central de la FCSB. El a sugerat că stoperul nu mai bifează evoluțiile din stagiunea precedentă și că gafează de câteva meciuri.



”A mai avut o ezitare. Nu știu ce se întâmplă, dar sezonul trecut a fost fundașul central care a dat siguranță. Asta se întâmplă la mai mulți jucători.



El a avut un sezon foarte bun, dar a început să facă greșeli. Și la meciul cu Rapid a greșit. În careu acolo nu-ți permiți să te complici, face ca echipa să plătească. E foarte greu ca cineva să te mai salveze acolo.



Repet, a fost și neșansă”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.



Pe ce loc a coborât FCSB în Europa League după eșecul cu Steaua Roșie



Patru eșecuri consecutive a consemnat, așadar, formația dirijată de Elias Charalambous până acum în Europa League. Campioana a rămas cu trei puncte, bifate în duelul cu Go Ahead Eagles din prima etapă.



După cinci etape, roș-albaștrii se situează pe locul 31. Sub roș-albaștri sunt Utrecht, Rangers, Malmo, Maccabi Tel Aviv și OGC Nice.



În Europa, pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord de pe 11 decembrie (joi), de la ora 22:00, de la București. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

