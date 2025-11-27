Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la finalul meciului și a recunoscut că roș-albaștrii traversează un moment critic în care parcăî nimic nu le mai iese.

Daniel Bîrligea: ”Nu mi-am dorit niciodată să plec de la FCSB!”

Atacantul s-a plans de faptul că nu ajung suficiente mingi la el în careu și spune că trebuie să se schimbe ceva urgent.

”Dezastru, nu pot să zic mai multe! Ne așteptam să facem un meci diferit, dar nu ne-a ieșit. Nu avem nici ocazii, nu mai putem să creăm. Nu reușim să avem ocazii în niciun fel. Dacă aveam ocazii și nu dădeam gol... dar nu avem. Am avut o bară în 90 de minute. Eu ca atacant central nu am atins mingea în careu.

Niciunul nu a făcut un meci superb, dar, la cum s-a jucat, cred că putea fi diferit, dar nu a fost să fie. Sunt frustrați, suntem și noi frustrați. Nu reușim, sper să găsim soluția și să schimbăm ceva. Cred că e și o chestie mentală. După ce pierzi, pierzi, pierzi, nu cred că mai ești foarte limpede la minte. Noi ne dorim să facem ceva, dar nu ne iese. Trebuie să se schimbe ceva, nu știu cum, dar trebuie să se schimbe. Cred că am făcut entorsă, mă doare glezna, dar vom vedea”, a spus Daniel Bîrligea după meci.

Întrebat despre ultimele declarații făcute de Gigi Becali, care a spus că Bîrligea și-ar fi dorit să plece și că s-ar fi plâns din cauza faptului că are o clauză de reziliere mult prea mare, fotbalistul a mărturisit că nu își dorește să plece de la FCSB.

Mai mult, Bîrligea a spus că merită toate criticile venite din partea patronului, având în vedere că a reușit să marcheze doar de trei ori în campionat.

”Nu mi-am dorit niciodată să plec, nu am cerut niciodată să plec, sunt de un an și ceva aici, mă simt foarte bine și nu a fost niciodată o discuție să plec din partea mea. Nu, cine vrea să mă certe, să mă certe. Încerc să dau tot ce pot. Știu și eu că uneori nu reușesc să fiu sută la sută. Mereu am încercat să dau totul la fiecare meci.

Nu mă opresc la o critică. Dezamăgirea e mare văzând că echipa nu reușește să facă ceva. E și din cauza mea, am trei goluri în campionat, sunt un atacant penibil, nici nu mă pot numi atacant. E corect să fiu criticat. Nu dăm în spate, mai avem meciuri de jucat și o să ne revenim”, a adăugat atacantul.

