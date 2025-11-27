Roș-albaștrii s-au deplasat la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, sârbii au înregistrat toate cele trei puncte.



Pe ce loc a coborât FCSB în Europa League după eșecul cu Steaua Roșie



Patru eșecuri consecutive a consemnat, așadar, formația dirijată de Elias Charalambous până acum în Europa League. Campioana a rămas cu trei puncte, bifate în duelul cu Go Ahead Eagles din prima etapă.



După cinci etape, roș-albaștrii se situează pe locul 31. Sub roș-albaștri sunt Utrecht, Rangers, Malmo, Maccabi Tel Aviv și OGC Nice.



În Europa, pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord de pe 11 decembrie (joi), de la ora 22:00, de la București. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Cum arată clasamentul

