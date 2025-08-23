Startul a fost de coșmar pentru Barcelona, care s-a văzut condusă încă din minutul 16, după golul lui Romero. Chiar înainte de pauză, Morales a dublat avantajul pentru Levante dintr-un penalty, iar tabela arăta 2-0 la vestiare.



Barcelona a reușit "remontada" de la 2-0



La pauză, Hansi Flick a mutat ofensiv și schimbările au dat roade imediat. În minutul 49, Pedri, servit excelent de Yamal, a redus din diferență. Doar trei minute mai târziu, Ferran Torres a adus egalarea din pasa lui Raphinha.



Barcelona a continuat să atace în valuri, iar remontada s-a produs în minutul 90+1. Unai Elgezabal Udondo a marcat "golul" victoriei, după ce a înscris în proprie poartă, și a adus cele trei puncte formației catalane.



Frenkie de Jong s-a decis și semnează cu Barcelona



În ultimii ani, numele mijlocașului olandez a fost asociat cu mai multe cluburi importante, în special Manchester United, dar în cele din urmă De Jong a rămas la clubul catalan.



Viitorul său a fost pus sub semnul întrebării în utlima perioadă, având în vedere situația sa contractuală, dar în cele din urmă olandezul pare să fi luat o decizie.



Acesta va rămâne la Barcelona pentru încă doi ani. Cele două părți vor semna un contract valabil până în 2028, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an, transmit spaniolii de la El Chiringuito TV. Salariul său va rămâne, în linii mari, același, de nouă milioane de euro pe sezon net.



Frenkie de Jong a fost transferat de Barcelona în 2019 de la Ajax Amsterdam, pentru 86 de milioane de euro, după sezonul fantastic făcut de ”lăncieri” în UEFA Champions League.



La vremea respectivă, mijlocașul a fost cel mai scump jucător vândut vreodată de Ajax Amsterdam, dar între timp recordul a picat. Antony, cu transferul său la Manchester United pentru 95 de milioane de euro, este acum primul în ”top”.

