Costel Pantilimon este unul dintre cei mai cunoscuți portari români și în același timp unul dintre cei mai importanți jucători români care au evoluat în Premier League.

Parada senzațională a lui Costel Pantilimon din „thrillerul” Manchester City - Arsenal 6-3

Manuel Pellegrini a avut încredere să îl titularizez pe portarul român între buturile „cetățenilor”, chiar dacă la acel moment portarul titular era Joe Hart.

În a doua repriză a partidei de pe Etihad Stadium, Costel Pantilimon a avut o intervenție salvatoare la scorul de 4-2, după ce i-a parat bomba din afara careului lui Jack Wilshere.

Goalkeeperul român a avut un reflex excelent la șutul în forță al mijlocașului englez, dar cu toate eforturile sale din acea partidă a primit trei goluri de la „tunarii” lui Arsene Wenger.

