VIDEO EXCLUSIV Paradă senzațională a lui Costel Pantilimon în Premier League (VOYO)! Românul a jucat în Man. City - Arsenal 6-3

Costel Pantilimon a fost titular într-un derby Manchester City - Arsenal, din 14 decembrie 2013.

Manchester City Premier League Arsenal Costel Pantilimon
Costel Pantilimon este unul dintre cei mai cunoscuți portari români și în același timp unul dintre cei mai importanți jucători români care au evoluat în Premier League. 

Parada senzațională a lui Costel Pantilimon din „thrillerul” Manchester City - Arsenal 6-3

Manuel Pellegrini a avut încredere să îl titularizez pe portarul român între buturile „cetățenilor”, chiar dacă la acel moment portarul titular era Joe Hart.

În a doua repriză a partidei de pe Etihad Stadium, Costel Pantilimon a avut o intervenție salvatoare la scorul de 4-2, după ce i-a parat bomba din afara careului lui Jack Wilshere.

Goalkeeperul român a avut un reflex excelent la șutul în forță al mijlocașului englez, dar cu toate eforturile sale din acea partidă a primit trei goluri de la „tunarii” lui Arsene Wenger.

Cariera lui Costel Pantilimon

Costel Pantilimon și-a început cariera de jucător la Aerostar Bacău, iar mai departe a semnat cu Poli Timișoara.

De la Poli Timișoara a fost împrumutat în august 2011 la Manchester City, în schimbul sumei de 500.000 de euro. 

Portarul român a fost cumpărat definitiv de „cetățeni” în ianuarie 2012 pentru 3,3 milioane de euro. 

Pantilimon a fost jucătorul lui Manchester City în perioada ianuarie 2012 - iulie 2014, ca mai apoi să semneze cu Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna, Watford, Nottingham Forest, Omonia Nikosia, Denizlispor.

Portarul român s-a retras de la echipa din Turcia în primăvara lui 2021, la 34 de ani.

