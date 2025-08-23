Dinamo a dat lovitura în minutul 89 de pe Cluj Arena, când Alex Pop a reușit să deschidă scorul. "Câinii" lui Zeljko Kopic au ajuns la trei victorii în ultimele patru etape și au urcat pe locul 5, cu 12 puncte în 7 etape.



Reacția lui Zeljko Kopic după U Cluj - Dinamo 0-1

La finalul partidei, antrenorul Kopic s-a declarat foarte mulțumit de jocul arătat de echipa sa și a spus că se aștepta la stilul de joc al Universității Cluj, motiv pentru care a și reușit să îl contracareze.



"O victorie importantă pe un teren dificil. Am văzut încă de la început că suntem într-o dispoziție bună de joc. Am intrat de la început cu gândul la victorie. Cred că această diferență de gol este reală cu ceea ce s-a întâmplat pe teren pentru că am avut mai multe situații. Sunt mulțumit cu acest rezultat.



I-am simțit pe băieți foarte bine pe parcursul celor 90 de minute. Am vurt să mergem înainte, să ne impunem jocul. Știam că U Cluj are multă calitate și de aceea sunt mulțumit că am reușit să ne impunem jocul. Și în apărare ne-am pregătit pe parcursul săptămânii pentru acele mingi lungi.



Da, echipa se apropie de ceea ce îmi doresc. Mergem din ce în ce mai bine, însă mai sunt lucruri de pus la punct. Nu vreau să mai discut de transferuri. Avem lotul pe care îl avem. Vrem să vedem cum este Perica. Cristi Mihai și Milanov vor reveni la următorul meci.



Așteptările sunt mari. Îl respect pe domnul Măldărășanu și mă aștept la un meci greu contra lui Hermannstadt. Acum trebuie să sărbătorim puțin pentru că am câștigat două derby-uri, dar de la începutul săptămânii toată concentrarea trebuie să fie pentru următorul joc", a spus Kopic.



În runda următoare, Dinamo va primi vizita lui FC Hermannstadt, sâmbătă, 30 august, de la ora 21:30.

