Rogers le-a luat fața lui Delap, Huijsen și Kerkez

Morgan Rogers a fost ales cel mai bun tânăr jucător din Premier League în sezonul 2024-2025 și a primit premiul PFA Young Player of the Year. Acesta i-a surclasat în această anchetă pe Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Liam Delap (Ipswich Town, transferat la Chelsea), Ethan Nwaneri (Arsenal), Dean Huijsen (Bournemouth, transferat de Real Madrid) și Milos Kerkez (Bournemouth, transferat de Liverpool).



În stagiunea precedentă, echipa lui Unai Emery a terminat pe locul al șaselea în Premier League și a ajuns până în semifinala FA Cup (0-3 cu Crystal Palace), sferturile de finală ale Champions League (1-3, 3-2 cu PSG) și turul al patrulea a EFL Cup (1-2 cu Crystal Palace). De tânărul jucător ofensiv al lui Villa au fost interesate în această vară Arsenal, Chelsea, Manchester City și Bayern Munchen.



Manchester City pe Rogers l-a vândut în 2021

Morgan Rogers (23 de ani) este născut la Halesowen (West Midlands) și s-a format la academia lui West Bromwich Albion. La seniori a evoluat pentru WBA (2019), Manchester City (2019-2021), Lincoln City (2021 / împrumutat), Bournemouth (2021-2022 / împrumutat), Blackpool (2023 / împrumutat), Middlesbrough (2023-2024) și Aston Villa (2024-prezent). Are selecții pentru toate naționalele de juniori și tineret ale Angliei, iar pentru reprezentativa de seniori a strâns 6 prezențe.



În palmares mai are FA Youth Cup (2019-2020), EFL League One Young Player of the Month (martie 2021), titlul de golgheter al EFL Cup (2023-2024), Aston Villa Young Player of the Season (2024-2025) și The Athletic Premier League Young Player of the Season (2024-2025). Poate evolua ca mijlocaș central ofensiv și extremă și este cotat 55 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

