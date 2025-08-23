La meciul cu FC Argeș va avea șansa debutului Mamadou Thiam (30 de ani). Atacantul transferat de la Universitatea Cluj și prezentat oficial în cursul zilei de vineri le-a transmis celor din staff-ul tehnic să se simte foarte bine și e pregătit să joace la campioana României.

Mamadou Thiam, gata să debuteze la FCSB în meciul cu FC Argeș



Elias Charalambous anunță că va efectua numeroase schimbări în primul 11 pentru meciul cu FC Argeș, având în vedere că FCSB se află între cele două manșe cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.



"Toate meciurile din campionat sunt dificile. Avem în față un adversar care are deja 9 puncte. Noi am pierdut deja multe puncte în acest start de sezon. Trebuie să începem să obținem puncte, e foarte important. Sper să începem de mâine.



Da, am avut o discuție cu Thiam acum. Se simte foarte bine, se bucură că e alături de noi. E sută la sută pregătit să joace.



Da, vom face multe schimbări în echipă față de meciul cu Aberdeen. Am jucat acum două zile, am călătorit. Lotul nostru este numeros și trebuie să facem schimbări pentru meciul de mâine", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.



După meciul cu FC Argeș, FCSB va pregăti returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, transmis în direct de VOYO și PRO TV, joi, de la 21:30. În turul din Scoția, scorul a fost egal, 2-2.

