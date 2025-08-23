Atmosfera a fost încinsă încă din start, cu torțe aprinse în peluză și intrări tari pe teren. Prima repriză a fost echilibrată, cu ocazii ratate de ambele părți, dar fără goluri. După pauză, meciul a căpătat intensitate, însă „șepcile roșii” nu au reușit să își impună jocul.



Momentul decisiv a venit în minutul 90, când Alex Pop, fost jucător al clujenilor, a înscris golul victoriei pentru Dinamo. Tot el marcase cu opt minute mai devreme, dar reușita fusese anulată pentru ofsaid.



Pentru „câini”, victoria înseamnă urcarea pe locul 5 în Superligă, cu 12 puncte. „U” Cluj rămâne cu 9 puncte, pe poziția a 8-a, iar presiunea pe Sabău crește.



Ioan Ovidiu Sabău anunță un nou transfer după eșecul cu Dinamo: „Ne lipsește forța”



Tehnicianul clujenilor a recunoscut la final că echipa traversează un moment slab și a vorbit despre lipsa de identitate a jocului. Totodată, a anunțat că oficialii caută soluții pe piața transferurilor, în special pentru postul de atacant.



„Meciul părea să se termine 0-0. Un punct nu e rău, dar jocul nostru nu e bun. Am arătat bine la Farul, dar de la începutul sezonului nu mai avem pase, curaj sau identitate. Unii jucători n-au ritmul dorit. Schimbările de azi au adus un mic plus, dar adevărul e că nu arătăm bine.



Fanii noștri n-au avut ce să admire azi. Îi dezamăgim, ne lipsește forța și inițiativa. Suntem dominați acasă. Trebuie să ne trezim, să evaluăm fiecare jucător și să găsim soluții.



Nu mai antrenăm jocul combinativ. Nu mai avem curajul să ieșim la joc, să jucăm în două atingeri, să întoarcem mingea. Jucăm în viteză maximă, ceea ce nu e mereu posibil. Înainte, aveam 700 de pase pe meci și posesie de 65-75%. Acum, nimic din toate astea.



Să construiești o echipă competitivă nu e ușor. Îți trebuie investiții. Analizăm ce avem de făcut, dacă mai trebuie să investim. Căutăm un atacant, după plecarea lui Thiam, și să recuperăm fundașii centrali.



Așa cum arătăm, mi-e teamă de orice meci, chiar și cu adversari mai slabi. Am avut o senzație bună după meciul de la Constanța, dar azi sunt din nou dezamăgit de joc”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.

