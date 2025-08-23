Echipa calificată în faza principală Europa League se va decide joi, de la 21:30, la București. Meciul va fi LIVE pe PRO TV și VOYO.

Revolta scoțienilor înainte de FCSB - Aberdeen

În partida tur, Daniel Bîrligea a deschis scorul pentru campioana României în minutul 32, iar Darius Olaru a dublat avantajul roș-albaștrilor imediat după pauză. Din minutul 39, FCSB a evoluat în zece jucători, după ce Juri Cisotti a văzut cartonașul roșu.

Scoțienii au reușit să egaleze grație golurilor marcate de Polvara (minutul 61) și Sokler (minutul 90).

Experții scoțieni au vorbit despre meciul retur și au transmis la unison că pe Aberdeen o așteaptă un meci de foc pe Arena Națională. Fostul fotbalist scoțian Michael Stewart s-a arătat revoltat de faptul că Jimmy Thelin nu îl include în primul 11 al lui Aberdeen pe mijlocașul american Dante Polvara.

”Revenirea a fost uriașă. S-au cheltuit destul de mulți bani, dar a existat un sentiment de negativitate în debutul acestui sezon la Aberdeen. Să revii de la 0-2 ajută lucrurile să meargă în direcția bună și validează ceea ce Jimmy Thelin încearcă să construiască. Chiar dacă nu este o victorie, așa se simte, iar ei trebuie să ducă această energie pozitivă în meciul de săptămâna viitoare.

Ce mai trebuie să facă Polvara ca să înceapă un meci ca titular? Pentru mine, Ante Palaversa și Polvara sunt cei doi mijlocași care ar trebui să înceapă meciurile. Au fizic, sunt atletici, au o distribuție excelentă a mingii. Nu înțeleg deloc de ce nu sunt titulari în majoritatea partidelor”, a spus Stewart, conform BBC.

De aceeași părere a fost și Willie Miller, fostul fundaș al lui Aberdeen, care are încredere că fosta sa echipă poate obține calificarea în faza principală Europa League.

”Este o dezamăgire pentru că este doar un egal, dar există speranță. Totul este încă deschis, iar Aberdeen a arătat de ce este în stare. Antrenorul are semne de întrebare importante legate de primul 11, în special în ceea ce-l privește pe Dante Polvara și pe Graeme Shinnie.

Polvara, pe partea stângă, este o adevărată soluție de pasare. Este un jucător masiv, puternic, iar golul, în mod normal nu ar fi trebuit să marcheze din acea poziție, fiind cu spatele la poartă. Acel moment a aprins atmosfera în tribune și i-a motivat și pe jucători, dându-le încrederea că pot scoate ceva din meci, ceea ce s-a și întâmplat. A avut un impact uriaș”, a spus și Miller.

VIDEO Rezumatul meciului Aberdeen - FCSB 2-2

