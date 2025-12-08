FC Botoșani - Rapid, de la 20:30. Echipe probabile + toate informațiile despre meci. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Superliga, ultimul meci al etapei a 19-a.

FC Botoșani - Rapid | Cote pariuri

Derby-ul de clasament se dispută azi, în Moldova, acolo unde ocupanta locului secund, FC Botoșani, primește vizita liderului, Rapid București. Între cele două echipe este o distanță de doar două puncte, în favoarea Rapidului, care are 38, în timp ce Botoșani are 36. 

Echipa lui Leo Grozavu este pe primul loc într-un top al meciurilor de pe propriul teren, cu 21 de puncte în 9 meciuri, și un golaveraj de 20:7. 

Rapid este prima în topul meciurilor din deplasare, cu 18 puncte, și un golaveraj de 12:7. 

FC Botoșani - Rapid | Echipe probabile

FC Botoșani: Anestis – Friday, Miron, Munoz, Creț – Aldair, Papa – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter.

Rapid: Aioani – Onea, Kramer, Ciobotariu, Manea – Christensen, Keita, Vulturar – Dobre, Koljic, Petrila.

Cotele oferite de casele de pariuri sunt foarte echilibrate. 

Botoșani are 2.75 la victorie, egalul este cotat cu 3.10, în timp ce Rapid are 2.80

FC Botoșani - Rapid | Analiza pariuri

Egalul este foarte pariat de către microbiști la meciul derby al clasamentului. 

La ora jocului, temperatura la Botoșani va fi de 2 grade Celsius, dar care va fi resimțită ca -1. 

Costel Gâlcă îl conduce cu 3-0 la meciurile directe pe Leo Grozavu. 

Bordeianu și Pașcanu sunt cele mai importante absente în cele două tabere. 

Meciul va fi condus de Horațiu Feșnic, arbitru care acordă în medie, 5.05 cartonașe galbene pe meci, si 0,27 roșii.

Sugestia Sport.ro: 

X pauză sau final

