FC Botoșani - Rapid, de la 20:30. Echipe probabile + toate informațiile despre meci. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Derby-ul de clasament se dispută azi, în Moldova, acolo unde ocupanta locului secund, FC Botoșani, primește vizita liderului, Rapid București. Între cele două echipe este o distanță de doar două puncte, în favoarea Rapidului, care are 38, în timp ce Botoșani are 36.



Echipa lui Leo Grozavu este pe primul loc într-un top al meciurilor de pe propriul teren, cu 21 de puncte în 9 meciuri, și un golaveraj de 20:7.



Rapid este prima în topul meciurilor din deplasare, cu 18 puncte, și un golaveraj de 12:7.



FC Botoșani - Rapid | Echipe probabile



FC Botoșani: Anestis – Friday, Miron, Munoz, Creț – Aldair, Papa – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter.



Rapid: Aioani – Onea, Kramer, Ciobotariu, Manea – Christensen, Keita, Vulturar – Dobre, Koljic, Petrila.

