Manolo Jimenez, antrenorul oaspeților, a oferit momentul serii la finalul partidei din etapa a 13-a, când a refuzat ostentativ să îi strângă mâna tehnicianului român. Spaniolul s-a limitat la o atingere rece, umăr la umăr, ignorând mâna întinsă a lui Lucescu, un gest care a stârnit dezbateri aprinse în studiourile de televiziune.



Jurnalistul Giorgos Tsakiris a analizat scena la emisiunea "Galacticos" și s-a poziționat de partea lui Jimenez. Acesta consideră că reacția ibericului este justificată de istoricul conflictual dintre cei doi, marcat de obsesia lui Lucescu pentru titlul din 2018, câștigat de Jimenez pe banca lui AEK, dar și de comentariile acide pe care românul le-a făcut de-a lungul timpului la adresa omologului său.



"Nu poți să fii inconsecvent"



"Pentru mine, ar fi fost o rușine ca Manolo să-i dea mâna. Vorbim despre un om care i-a spus tot ce i-a spus despre campionat, despre 2018, nu poți să-i dai mâna. A făcut rău că i-a strâns mâna miercuri, la Cupă, în mod normal nu trebuia să o facă nici atunci. Dacă o face, devine inconsecvent față de propria atitudine și e vina lui Manolo. Lucescu a vorbit disprețuitor despre munca colegului său", a spus Tsakiris în cadrul emisiunii.



În ciuda victoriei cu Aris, trupa lui Răzvan Lucescu ocupă locul doi în campionatul Greciei, cu 32 de puncte, două mai puține decât liderul Olympiacos.

