Gregory Tade, ex-FCSB, Dinamo și CFR Cluj, spune că nu își mai dorește nicio legătură cu lumea sportului care l-a consacrat. După ce a pus capăt carierei, Tade s-a reorientat rapid spre un stil de viață stabil și discret.



După cum v-a prezentat Sport.ro anterior, francezul lucrează ca broker de asigurări, promovează un stil de viață sănătos prin Herbalife și administrează, în paralel, o mică afacere în Franța.



Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: „Am pus stop”



„Mă mai uit la fotbal foarte rar. Când m-am lăsat, nu mi-am dorit să rămân implicat în fotbal, nici impresar, nici antrenor, nimic. Pentru mine, fotbalul s-a terminat atunci. Am pus stop.

Din când în când mai văd rezumate, mai ales pe rețelele sociale. Urmăresc ce face CFR Cluj pe social media și așa mai aflu ce se întâmplă.

M-am bucurat când am văzut că Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League cu Mirel Rădoi. Am observat și ce transferuri a făcut CFR. Văd că încă joacă prietenul meu Deac, dar și Camora sau Djokovic”, a declarat Gregory Tade pentru Sport.ro.



Stabilit la Glasgow, Tade a vorbit într-un interviu amplu acordat pentru Sport.ro cu nostalgie despre perioada petrecută în România, mai ales despre anii de la CFR Cluj, acolo unde a devenit idolul fanilor și golgheterul Ligii 1.



Evoluțiile sale excelente l-au propulsat în 2015 la FCSB, care a plătit 500.000 de euro pentru transferul său.



Singurul trofeu colectiv din cariera sa a venit chiar în tricoul roș-albaștrilor, Cupa Ligii din sezonul 2015/16, cucerită sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.



La FCSB, Gregory Tade a strâns 37 de meciuri oficiale, a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive.

