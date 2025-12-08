Pentru seara de gală, sportiva legitimată la CS Dinamo a ales o rochie neagră de tip long dress, cu o croială cambrată pe talie și detalii argintii în zona bustului. VEZI FOTO

Un nou trofeu pentru Mihaela Cambei: „Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026!”



Născută pe 18 noiembrie 2002, în Dofteana, județul Bacău, Mihaela a descoperit halterele încă din copilărie. La doar 16 ani, în 2018, câștiga bronzul la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, iar de atunci ascensiunea sa a fost constantă.



„Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu minunat, o să-l pun alături de restul. A fost un an extraordinar pentru mine, am depășit orice limită după Paris 2024. Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026 și sper să reușesc și acolo. Îi mulțumesc antrenorului meu, Valeriu Calancea”, a declarat Mihaela Cambei pe scena galei.



În 2024, Mihaela Cambei a devenit prima femeie din România medaliată olimpic la haltere, când avea să obțină argintul la categoria 49 kg la Jocurile Olimpice de la Paris.



În toamna lui 2025, sportiva a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatul Mondial din Norvegia, competiție ce a putut fi urmărită în direct și în exclusivitate pe VOYO.

