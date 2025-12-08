GALERIE FOTO Un nou trofeu câștigat de Mihaela Cambei: „Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026!”

Un nou trofeu câștigat de Mihaela Cambei: „Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026!"
Mihaela Cambei a fost desemnată Sportivul Anului 2025 la Super Gala Fanatik 2025.

Mihaela Cambei
Sportiva din Bacău a avut un an excepțional. Mihaela Cambei a devenit campioană mondială și vicecampioană olimpică la haltere.

Pentru seara de gală, sportiva legitimată la CS Dinamo a ales o rochie neagră de tip long dress, cu o croială cambrată pe talie și detalii argintii în zona bustului. VEZI FOTO

Cambei 061025
Un nou trofeu pentru Mihaela Cambei: „Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026!”

Născută pe 18 noiembrie 2002, în Dofteana, județul Bacău, Mihaela a descoperit halterele încă din copilărie. La doar 16 ani, în 2018, câștiga bronzul la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, iar de atunci ascensiunea sa a fost constantă.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu minunat, o să-l pun alături de restul. A fost un an extraordinar pentru mine, am depășit orice limită după Paris 2024. Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026 și sper să reușesc și acolo. Îi mulțumesc antrenorului meu, Valeriu Calancea”, a declarat Mihaela Cambei pe scena galei.

În 2024, Mihaela Cambei a devenit prima femeie din România medaliată olimpic la haltere, când avea să obțină argintul la categoria 49 kg la Jocurile Olimpice de la Paris. 

În toamna lui 2025, sportiva a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatul Mondial din Norvegia, competiție ce a putut fi urmărită în direct și în exclusivitate pe VOYO.

