Publicația Cadena Ser a relatat chiar că agenţii de securitate au fost nevoiţi să intervină pentru a-l calma pe Mounir Nasraoui, tatăl starului de la FC Barcelona, şi a-l obliga să schimbe locul, pentru a evita degenerarea situaţiei.

Tatăl lui Yamal, moment penibil

În cele din urmă, acesta a fost mutat într-o altă zonă a stadionului, iar scandalul a fost oprit.

”Prietenii care stăteau la aproximativ 20 de locuri distanţă de tatăl lui Yamal mi-au spus că acesta făcea multe gesturi. El chiar i-a provocat pe suporterii Betis. Atmosfera era tensionată.

Apoi s-a restabilit calmul, dar ei s-au temut că se va întâmpla ceva grav”, a declarat un jurnalist de la Cadena Ser.

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, scene deplasate la Betis - Barcelona

Conform altei publicații, cotidianului Mundo Deportivo, dar şi unor videoclipuri difuzate pe reţelele sociale, Mounir Nasraoui a fost văzut sărbătorind zgomotos golurile marcate de Barcelona, inclusiv penalty-ul transformat de fiul său, întorcându-se spre fanii echipei Betis.

Din punct de vedere pur sportiv, Barcelona a ieşit victorioasă dintr-un meci spectaculos disputat pe stadionul Cartuja, în special graţie triplei lui Ferran Torres, preferat în atac în locul lui Robert Lewandowski, care a rămas pe bancă.

O victorie care i-a permis campioanei en titre să-şi consolideze primul loc în Liga.

Lamine Yamal s-a gândit să reprezinte altă națională

Lamine Yamal a vorbit, în cadrul unui interviu acordat emisiunii 60 Minutes, despre alegerea sa de a juca pentru Spania.

Atacantul echipei FC Barcelona a discutat şi despre faima sa şi despre originile sale. Întrebat punctual despre preferinţa de a reprezenta Spania în locul Marocului, Yamal, născut în Spania și având tată marocan, a explicat:

”În adâncul sufletului meu, m-am gândit să joc pentru Maroc, dar, în ciuda dragostei şi respectului pe care le am pentru Maroc, mi-am dorit întotdeauna să joc la EURO.”

Câştigător al Campionatului European cu Spania, în 2024, tânărul, extremă în vârstă de 18 ani, se arată foarte optimist în ceea ce priveşte şansele echipei La Roja de a câştiga Cupa Mondială din 2026: ”Da, Spania va câştiga”.

