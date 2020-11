Cu nemtii nu e de joaca! Salzburg a condus-o pe Bayern cu 1-0, dar bavarezii s-au dezlantuit din minutul 80! Scorul HALUCINANT cu care s-a incheiat partida

Salzburg a jucat pe teren propriu cu Bayern Munchen, intr-un meci din grupa A Champions League.

Meciul din etapa a treia a competitiei a inceput cum nu se putea mai bine pentru austrieci. Mergim Berisha a deschis repede scorul pentru gazde in minutul minutul 4. Lewandowski a egalat din lovitura de la 11 metri in minutul 21, iar Kristensen si-a bagat mingea in propria poarta chiar inainte de pauza.

In repriza a doua, japonezul Okugawa a restabilit egalitatea pentru Salzburg. In minutul 79, nemtii au turat motoarele la maximum si au preluat din nou conducerea dupa ce Boateng a inscris cu o loviura de cap. Intrat in repriza secunda, Sane a marcat in minutul 83 cu un sut in stiul lui Robben. 5 minute mai tarziu, Lewandowski a facut dubla cu o lovitura de cap, iar francezul Lucas Hernandez a inscris golul 6 al bavarezilor in minutul 92.

S-a terminat 2-6 si Bayern a aratat o adavarata demonstratie de forta. Detinatoarea Champion League este pe primul loc in grupa A, cu 9 puncte din tot atatea posibile. Atletico Madrid este pe locul 2 cu 4 puncte, Lokomotiv Moscova pe pozitia a treia cu 2 puncte, iar ultima din grupa este Salzburg cu un singur punct.

Tweet bayern ucl Salzburg Citeste si: