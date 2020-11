Nu s-a transferat la Barcelona, dar a marcat impotriva lui Real Madrid! Ce performanta a atins Lautaro Martinez dupa golul marcat impotriva madrilenilor

Inter Milan a jucat in deplasare, impotriva lui Real Madrid, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor.

Real Madrid a inscris prin Benzema in minutul 25. Ramos a marcat golul cu numarul 100 pentru "los blancos" in toate competitiile si a facut 2-0 pentru echipa lui Zidane in minutul 33. Lautaro Martinez a punctat doua minute mai tarziu si a redus din diferenta. In minutul 66 Ivan Perisic a egalat si l-a facut pe Antonio Conte sa viseze la o victorie pe Barnabeu. Pustiul Rodrigo a inchis tabela si a facut 3-2 pentru Real Madrid, care a obtinut prima victorie din actualul sezon de Champions League.

Dupa golul contra lui Real Madrid, Lautaro Martinez a devenit primul jucator nascut dupa 1996, care a marcat atat impotriva Barcelonei, cat si impotriva lui Real Madrid.

Argentinianul in varsta de 23 de ani a fost dorit cu insistenta de Barca, dar presa din Spania a scris ca este si pe lista madrilenilor. Lautaro Martinez este cotat la 70 de milioane de euro, iar in actualul sezon a reusit 4 goluri si o pasa decisiva in 9 meciuri jucate.