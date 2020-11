Inca un focar de COVID-19 in fotbalul romanesc! Oficialii unui club de Liga a 2-a cer amanarea meciului din etapa viitoare

Dupa cazurile de la Universitatea Cluj, Rapid, Farul Constanta, Gloria Buzau, Concordia Chiajna sau Petrolul Ploiesti, un nou club din liga a 2-a se confrunta cu un focar de Covid-19.

In urma cu cateva ore oficialii Unirii Slobozia eu emis un comunicat pe pagina oficiala de Facebook a clubului, in care au dezvaluit ca se confrunta cu 15 cazuri de coronavirus. Acestia au anuntat ca in decursul zilei de miercuri vor trimite la FRF o solicitare de amanare a meciului din etapa viitoare contra lui CSM Slatina.

De asemenea, clubul ialomitean a anuntat ca se afla in legatura permanenta cu autoritatile locale care gesioneaza aceasta criza sanitara.

"Avand in vedere cele 15 de cazuri pozitive, clubul nostru va trimite maine 04.11.2020, catre FRF, documentele necesare pentru amanarea meciului cu CSM Slatina de sambata , 7 noiembrie. Partida urmand sa fie reprogramata de Federatia Romana de Fotbal la o data ce va fi anuntata ulterior.

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA colaboreaza in permanenta cu autoritatile competente pentru gestionarea situatiei epidemiologice si revenirea la activitatea competitionala.

Le dorim tuturor recuperare grabnica", se arata in comunicatul emis de Unirea Slobozia.

