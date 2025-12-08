Prezent la Gala Fanatik, Adrian Mutu a primit un premiu pentru academia sa recent înființată. Fostul mare atacant al naționalei a anunțat că își dorește ca revină în antrenorat chiar din această iarnă.



Adrian Mutu: "Sper să revin în iarna asta în antrenorat. Am telefonul deschis"

Fost antrenor la FC Voluntari, România U21, FC U Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul, Mutu spune că este dispus să revină în Superliga, însă vrea un club stabil din punct de vedere financiar.



"Sper să revin cât de curând. Acum, când se termină campionatul, în pauza asta. Trebuie să fie ceva ce n-a mai fost până acum. Ultima experiență mi-a lăsat un gust amar și vreau altceva. Dacă am telefonul deschis? Îl am, dar depinde pentru cine", a spus Mutu.



Ultima experiență la care a făcut referire Mutu a fost cea de la Petrolul, club care acuza grave probleme financiare. "Briliantul" a rezistat puțin peste trei luni la Ploiești.

Recent, conducerea lui FC Hermannstadt a recunoscut că Adrian Mutu este una dintre variantele luate în calcul pentru banca tehnică. Sibienii au rămas fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu, iar pe listă ar mai fi Daniel Oprița și Dorinel Munteanu.

