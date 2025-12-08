După 19 etape, formația dirijată de Elias Charalambous a bifat șase victorii, șapte remize și șase eșecuri și se află la egalitate de puncte cu UTA, care încă nu și-a disputat meciul din runda 19.



Probleme pentru FCSB! Cum a fost surprins Daniel Bîrligea



După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, în care a fost integralist, încheiat 1-0 pentru adversari, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă.



Atacantul campioanei en-titre a fost indisponibil pentru meciurile cu Farul Constanța (2-1), UTA (0-3) și Dinamo (0-0).



La Gala Fanatik, care a avut loc luni, 8 decembrie, la Marriott în București, Daniel Bîrligea a fost surprins de corespondenții Pro TV discutând cu Adrian ”Cobra” Ilie, purtând orteză la picior.

