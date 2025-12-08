FOTO Probleme pentru FCSB! Cum a fost surprins Daniel Bîrligea

Probleme pentru FCSB! Cum a fost surprins Daniel B&icirc;rligea Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana se află abia pe locul 9 în clasament cu 25 de puncte.

TAGS:
FCSBdaniel birligeaSuperliga
Din articol

După 19 etape, formația dirijată de Elias Charalambous a bifat șase victorii, șapte remize și șase eșecuri și se află la egalitate de puncte cu UTA, care încă nu și-a disputat meciul din runda 19.

Probleme pentru FCSB! Cum a fost surprins Daniel Bîrligea

După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, în care a fost integralist, încheiat 1-0 pentru adversari, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă.

Atacantul campioanei en-titre a fost indisponibil pentru meciurile cu Farul Constanța (2-1), UTA (0-3) și Dinamo (0-0).

La Gala Fanatik, care a avut loc luni, 8 decembrie, la Marriott în București, Daniel Bîrligea a fost surprins de corespondenții Pro TV discutând cu Adrian ”Cobra” Ilie, purtând orteză la picior.

  • Whatsapp image 2025 12 08 at 161016
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Corespondenți Pro TV

Ce urmează pentru FCSB

Pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord de joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Ulterior, roș-albaștrii o vor întâlni luni, 15 decembrie, de la 20:30, pe Unirea Slobozia la Clinceni, în a 20-a etapă din sezonul regulat al Superligii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: &bdquo;Am pus stop&rdquo;
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: „Am pus stop”
ULTIMELE STIRI
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare &icirc;n Superliga
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare în Superliga
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: &rdquo;Parcurs spectaculos&rdquo;
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: ”Parcurs spectaculos”
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
&bdquo;Oracolul din Bălcești&rdquo; le dă speranțe campionilor: Cred că intră &icirc;n play-off! Avertisment dur pentru CFR Cluj
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Conducerea lui Liverpool a ales &icirc;ntre Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Conducerea lui Liverpool a ales între Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Ionuț Andrei Radu față &icirc;n față cu Mbappe și Vinicius! Rom&acirc;nul, omul meciului &icirc;n ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe &rdquo;Bernabeu&rdquo;

Ionuț Andrei Radu față în față cu Mbappe și Vinicius! Românul, omul meciului în ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe ”Bernabeu”

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: &rdquo;Aici sunt problemele&rdquo;

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”

Răzvan Lucescu surprinde după ce PAOK și-a distrus rivala &icirc;n campionat: &rdquo;Rezultat nedrept&rdquo;

Răzvan Lucescu surprinde după ce PAOK și-a distrus rivala în campionat: ”Rezultat nedrept”



Recomandarile redactiei
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: &rdquo;Parcurs spectaculos&rdquo;
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: ”Parcurs spectaculos”
&bdquo;Oracolul din Bălcești&rdquo; le dă speranțe campionilor: Cred că intră &icirc;n play-off! Avertisment dur pentru CFR Cluj
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj
&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare &icirc;n Superliga
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare în Superliga
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: &rdquo;Contract pe trei ani&rdquo;
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel B&icirc;rligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

stirileprotv Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Vreme neobișnuit de caldă p&acirc;nă &icirc;nainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vreme neobișnuit de caldă până înainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptămâni

O țară a &icirc;ncasat o sumă record de la v&acirc;rstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

stirileprotv O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!