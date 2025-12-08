Duminică seară a avut loc meciul Real Madrid - Celta Vigo. Cu românul Ionuț Radu în poartă, oaspeții s-au impus cu 2-0 pe ”Santiago Bernabeu”, într-un meci-șoc pentru formația dirijată de Xabi Alonso.



În minutul 24 al confruntării, Eder Militao s-a ”rupt”, iar Xabi Alonso a fost nevoit să-l introducă pe suprafața de teren pentru restul meciului pe Antonio Rudiger.



Lovitură pentru Real Madrid! S-a ”rupt” și va fi OUT patru luni



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Eder Militao a suferit o ruptură la nivelul bicepsului femural și că va sta pe bară la Real Madrid timp de 3-4 luni.



”Eder Militao a suferit o ruptură la nivelul bicepsului femural al piciorului stâng, cu afectarea tendonului. Fundașul lui Real Madrid va fi indisponibil timp de 3-4 luni”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.



Pe lângă Militao, accidentat mai e și David Alaba în axul central al compartimentului defensiv de pe ”Santiago Bernabeu”. Real rămâne, astfel, în trei stoperi: Dean Huijsen, Raul Asencio și Antonio Rudiger.



Ce urmează pentru galactici



Pentru trupa de pe ”Bernabeu” urmează meciul cu Manchester City de miercuri seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Champions League.



Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

