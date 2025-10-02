ANALIZĂ FCSB - Young Boys 0-2 sau Elveția - România cu rezultatul corect. Trei concluzii triste după lecția primită de campioană

FCSB - Young Boys 0-2 sau Elveția - România cu rezultatul corect. Trei concluzii triste după lecția primită de campioană Europa League
FCSB - Young Boys 0-2 | Analiză Sport.ro.

FCSB a eșuat pe alocuri penibil în tentativa de a-și măsura forțele cu Young Boys Berna. Elvețienii au învins fără drept de apel pe Arena Națională, scor 2-0, câștigând un meci în care au arătat, ori de câte ori au forțat, un ritm de joc pe care campioana României nu-l poate accesa în această perioadă a sezonului.

Norocoasă și cinică în meciul din Olanda cu GA Eagles, inspirată în repriza a doua cu Oțelul, echipa lui Charalambous și Pintilii a întrerupt seria pozitivă și a capotat devreme cu Young Boys, într-un meci început pe bancă de Tănase, Olaru, Bîrligea și Cisotti. Campioana a arătat rău și a părut doar un sparring partner pentru o echipă elvețiană în care au strălucit Joel Monteiro și Gigovic.

  • Ce ne spune înfrângerea cu Young Boys despre nivelul actual al roș-albaștrilor?

O clasă mai puțin, o viteză în minus

Dacă la Deventer a deschis scorul devreme prin Miculescu și a știut să păstreze avantajul, FCSB a dat, joi seară, peste un adversar de un cu totul și cu totul alt calibru, care a avut nevoie de doar o repriză pentru a-i expune toate minusurile din joc.

Luată repede la joc de rapizii și tehnicii atacanți ai lui Young Boys, defensiva din care a lipsit doar Radunovic dintre titulari, a început să tremure, practic, la fiecare moment ofensiv al adversarului. Începută cu două ocazii în primele trei minute, repriza de coșmar a continuat într-un scenariu pe care jucătorii campioanei nu l-au putut schimba până la finalul ei. După o lovitură liberă periculoasă irosită de oaspeți și o încercare timidă a lui Denis Alibec, golul a venit cursiv, în minutul 11, când Crețu a stat prea departe de Monteiro și atacantul stânga a strecurat mingea în poartă cu un șut plasat.

Cu Edjouma ieșit accidentat în primele zece minute, cu Tănase trimis lângă Baba Alhassan, mijlocul campioanei a putut doar să se uite admirativ la modul eficient în care elvețienii plimbă mingea dintr-o parte în alta în căutarea soluțiilor de pasă sau șut. S-a întâmplat în minutul 13, când Târnovanu a scos un șut al lui Monteiro, s-a repetat în minutul 20, când Gigovic a trimis prea slab de la 20 de metri și și-a consumat episodul al treilea în minutul 30, când tot Târnovanu a reparat inexactitatea lui Crețu și a respins cu un reflex fabulos execuția lui Gigovic.

Speriată de ritmul superior impus de adversar de la primele atingeri și până la finalul reprizei, FCSB nu a găsit formula pentru a se restarta așa cum a făcut-o de multe ori în trecut. Letargici, cu atacanții laterali prea departe de poartă, cu Alibec uitat undeva între fundașii adverși și cu Octavian Popescu într-o (nouă) zi proastă, campioana a încasat al doilea gol în minutul 36. Pe contraatac, arma preferată a echipelor care conduc, cu o pasă pe un culoar interminabil pe care Monteiro a plecat dintre Crețu și Ngezana pentru a răspunde prezent la întâlnirea cu al doilea gol.

Două linii ofensive la fel de neinspirate

Cum 11-le de start și schimbările au fost anunțate de Gigi Becali cu mult înaintea primului fluier, staff-ul tehnic al echipei din Berna și-a putut lua toate măsurile de precauție necesare și nu s-a lăsat surprins. La pauză, Olaru, Bîrligea și Cisotti au fost chemați la oaste pentru a schimba soarta unui meci pierdut, dar nici linia de atac de bază nu a avut realizări notabile.

Calmi, conștienți de superioritatea clară din prima parte, elvețienii au început repriza a doua cu frâna de mână trasă, le-au permis bucureștenilor să iasă la joc și să construiască, dar tot ce a putut produce noua linie de atac a FCSB-ului a fost o lovitură liberă periculoasă trimisă puțin peste poartă de Florin Tănase (min. 47).

În rest, roș-albaștrii au început să capete un dram de speranță odată cu aterizarea în flancul stâng a lui Dennis Politic. Devenit a treia soluție în acea zonă în același meci, după Thiam și Tavi Popescu, marele transfer al verii a adus cu el dorința de a-i arăta patronului-antrenor că merită mai mult decât statutul de rezervă. Din presingul său a ieșit o ocazie neanunțată (min. 66) la o greșeală a lui Lauper, tot el l-a testat apoi pe Keller cu un șut de la distanță.

Cândva impresionantă, ofensiva campioanei ultimelor două sezoane a dat un rateu major joi seară în fața a 25.000 de fani. De ce? Pentru că Bîrligea rămâne departe de nivelul arătat anul trecut, Olaru și-a pierdut încrederea și își asumă din ce în ce mai puține riscuri, iar Cisotti nu poate prinde la nesfârșit zile inspirate!

Elveția - România, dar cu rezultatul corect

Partea a doua a meciului a mai conținut o perioadă de timp, scurtă ce-i drept, în care Young Boys a intrat din nou în viteză maximă și a expus și mai tare carențele vizibile din apărarea roș-albastră.

Dezamăgitor, devenit o umbră a stoperului sigur din stagiunea trecută, Ngezana l-a scăpat pe Bedia (min. 55) cu o lejeritate inacceptabilă la acest nivel, vârful a pivotat, dar execuția sa s-a dus pe direcția lui Târnovanu și l-a ajutat pe goalkeeper să mai adauge o paradă în dreptul numelui său și să poată părăsi partida cu capul sus. În același minut, Fernandes l-a testat și el pe Târnovanu, pentru ca tot mijlocașul central brazilian (min. 66) să cruțe soarta FCSB-ului cu o lovitură de cap trimisă neinspirat din mijlocul careului, complet nemarcat.

FCSB - Young Boys, terminat cu 9-3 pentru elvețieni la șuturi pe poartă, a semănat adesea cu fatidicul Elveția - România 2-2 din preliminariile pentru EURO 2024. Atunci, ca și acum, adversarul a fost net superior, portarul a făcut minuni și și-a ținut echipa în joc. Spre deosebire de Edward Iordănescu, Charalambous și Pintilii nu au avut nici noroc, nici măcar un Mihăilă într-o seară de grație. Și au pierdut mai mult decât clar!

