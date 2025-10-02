FCSB a eșuat pe alocuri penibil în tentativa de a-și măsura forțele cu Young Boys Berna. Elvețienii au învins fără drept de apel pe Arena Națională, scor 2-0, câștigând un meci în care au arătat, ori de câte ori au forțat, un ritm de joc pe care campioana României nu-l poate accesa în această perioadă a sezonului.

Norocoasă și cinică în meciul din Olanda cu GA Eagles, inspirată în repriza a doua cu Oțelul, echipa lui Charalambous și Pintilii a întrerupt seria pozitivă și a capotat devreme cu Young Boys, într-un meci început pe bancă de Tănase, Olaru, Bîrligea și Cisotti. Campioana a arătat rău și a părut doar un sparring partner pentru o echipă elvețiană în care au strălucit Joel Monteiro și Gigovic.

Ce ne spune înfrângerea cu Young Boys despre nivelul actual al roș-albaștrilor?

O clasă mai puțin, o viteză în minus

Dacă la Deventer a deschis scorul devreme prin Miculescu și a știut să păstreze avantajul, FCSB a dat, joi seară, peste un adversar de un cu totul și cu totul alt calibru, care a avut nevoie de doar o repriză pentru a-i expune toate minusurile din joc.

Luată repede la joc de rapizii și tehnicii atacanți ai lui Young Boys, defensiva din care a lipsit doar Radunovic dintre titulari, a început să tremure, practic, la fiecare moment ofensiv al adversarului. Începută cu două ocazii în primele trei minute, repriza de coșmar a continuat într-un scenariu pe care jucătorii campioanei nu l-au putut schimba până la finalul ei. După o lovitură liberă periculoasă irosită de oaspeți și o încercare timidă a lui Denis Alibec, golul a venit cursiv, în minutul 11, când Crețu a stat prea departe de Monteiro și atacantul stânga a strecurat mingea în poartă cu un șut plasat.

Cu Edjouma ieșit accidentat în primele zece minute, cu Tănase trimis lângă Baba Alhassan, mijlocul campioanei a putut doar să se uite admirativ la modul eficient în care elvețienii plimbă mingea dintr-o parte în alta în căutarea soluțiilor de pasă sau șut. S-a întâmplat în minutul 13, când Târnovanu a scos un șut al lui Monteiro, s-a repetat în minutul 20, când Gigovic a trimis prea slab de la 20 de metri și și-a consumat episodul al treilea în minutul 30, când tot Târnovanu a reparat inexactitatea lui Crețu și a respins cu un reflex fabulos execuția lui Gigovic.

Speriată de ritmul superior impus de adversar de la primele atingeri și până la finalul reprizei, FCSB nu a găsit formula pentru a se restarta așa cum a făcut-o de multe ori în trecut. Letargici, cu atacanții laterali prea departe de poartă, cu Alibec uitat undeva între fundașii adverși și cu Octavian Popescu într-o (nouă) zi proastă, campioana a încasat al doilea gol în minutul 36. Pe contraatac, arma preferată a echipelor care conduc, cu o pasă pe un culoar interminabil pe care Monteiro a plecat dintre Crețu și Ngezana pentru a răspunde prezent la întâlnirea cu al doilea gol.

