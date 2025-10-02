Universitatea Craiova și FCSB, reprezentatele României în fazele principale din competițiile europene, înfruntă joi seară Rakow, respectiv Young Boys. La trei zile distanță, duminică, cele două se înfruntă în Superliga.

Universitatea Craiova, cu un prim 11 solid contra lui Rakow



FCSB a decis să menajeze o mulțime de titulari obișnuiți la duelul cu Young Boys. Din primul 11 au lipsit Daniel Bîrligea, Juri Cisotti, Darius Olaru, Florin Tănase, Adrian Șut sau Risto Radunovic.



În schimb, Mirel Rădoi a ales să mizeze pe cel mai puternic prim 11. Contra lui Rakow, la Universitatea Craiova sunt titulari fotbaliști precum Baiaram, Al Hamlawi, Băluță sau Cicâldău..



Primul 11 al Universității Craiova pentru meciul cu Rakow: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Crețu, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Crețu, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Lung - Fl. Ștefan, Romanchuk, Mekvabishvili, Etim, Houri, Mogoș, Teles, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Nsimba

Lung - Fl. Ștefan, Romanchuk, Mekvabishvili, Etim, Houri, Mogoș, Teles, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Nsimba Antrenor: Mirel Rădoi

”Ne așteaptă debutul după zeci de ani în cupele europene. Întâlnim un adversar organizat și mai bun decât noi în dueluri, dar ca orice echipă au și ei momente slabe și puncte slabe. Sperăm să profităm de ele. Cuvântul de bază pentru noi e curaj.



Cu organizarea lor defensivă e greu să plecăm de aici cu punct sau puncte. Sunt sigur că jucătorii care nu vor juca vor avea o doză de amărăciune, dar mă bucur de asta pentru arată că au reacție. Așa cum am spus, e important, dar eu trebuie să fac în așa fel încât jucătorii mei să aibă curaj când arbitrul va fluiera startul meciului. Doar la asta mă gândesc.



Dacă se vor ține de planul de joc, putem spera la o minune. Cred că victoria nu ar fi importantă doar pentru suflarea oltenească, ci pentru fotbalul românesc”, a spus Rădoi, la conferința de presă de dinainte de meci.

