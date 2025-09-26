FCSB, chiar și acum când e la pământ în campionat, rămâne echipa noastră-fanion pe plan european. Succesul cu Go Ahead Eagles, în prima etapă din Europa League, a reconfirmat această realitate.

Pe „De Adelaarshorst“ din Deventer, campioana României a știut să facă un joc inteligent din punct de vedere tactic. Pentru că, în fața unei echipe care a cam „confiscat“ mingea, formația bucureșteană s-a apărat cu exactitate și a valorificat una din puținele ocazii pe care le-a avut.

Olandezii s-au enervat din cauza lui Tănase: „Teatru!“

Firește, în fața unei echipe care a tot pasat – a avut o posesie de peste 70%! – FCSB a fost nevoită să tot fragmenteze jocul, pentru a rezista din punct de vedere fizic. E o practică des întâlnită la echipe inferioare în fața unor adversare care domină posesia.

Tactica FCSB-ului nu le-a picat bine olandezilor! Potrivit Digi Sport, jurnaliștii de la oost.nl s-au enervat mai ales din cauza lui Florin Tănase, după ce acesta a fost trimis pe teren, în minutul 46.

„Go Ahead Eagles pierde în faţa românilor vicleni. Arbitrul Tohver s-a săturat de teatrul românilor. Rezerva Tănase a căzut singur după duelul cu Deijl şi a rămas pe gazon pentru un moment. Arbitrul din Estonia i-a arătat cartonaşul galben“, au notat jurnaliștii batavi, frustrați, la rândul lor, de rezultatul final care a fost în favoarea campioanei noastre.

