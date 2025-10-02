FCSB a avut un start modest de meci pe Arena Națională, cu Young Boys. Elvețienii au înscris de două ori, în minutele 11 și 36, prin Joel Monteiro.



Înainte de startul reprizei secunde, campioana României a efectuat nu mai puțin de trei modificări, pe lângă cea din prima repriză (Florin Tănase l-a înlocuit pe Malcom Edjouma, accidentat).



Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Juri Cisotti au fost cei trimiși în teren, iar Mamadou Thiam, David Miculescu și Denis Alibec au fost cei înlocuiți.



FCSB - Young Boys, echipele de start



FCSB : Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec



Rezerve: Udrea, Yima, Şut, Bîrligea, Tănase, Kiiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic

Young Boys: Keller - Janko, Louper, Benito, Hadjam - Moles, Raveloson, Fernandes, Monteiro - Bedic, Gigovic



Rezerve: Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith



Ce a spus Giorgio Contini înaintea meciului cu FCSB



La conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, Giorgio Contini (51 de ani), antrenorul elvețian al lui Young Boys, a vorbit și despre declarațiile pe care le-a dat Gigi Becali înainte de confruntarea din Europa League.



Tehnicianul, care se află pe banca echipei din Berna din decembrie 2024, a sugerat că la Young Boys antrenorii, în colaborare strânsă cu jucătorii, decid formula de start.



”La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”, a spus Giorgio Contini.

