Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a lansat un atac dur după ce UEFA a sancționat clubul, forțând Peluza Nord să-și schimbe locul pe Arena Națională. Oficialul roș-albaștrilor acuză un complot pus la cale de "simpatizanți ai rivalilor".



MM Stoica: "Suntem pândiți de români"

Scânteia revoltei a fost aprinsă de un raport întocmit de un reprezentant FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa), care a dus la o nouă sancțiune din partea forului european. Concret, inelul 1 al peluzei unde stau de obicei ultrașii FCSB-ului a fost închis, obligând galeria să se mute în peluza dinspre bulevardul Pierre de Coubertin.



Mihai Stoica nu a menajat pe nimeni și a indicat direct vinovații pentru această situație. "Da, e un gest mârșav a celor care, sub protecția anonimatului, ne fac probleme meci de meci. Stau și pândesc niște chestii care în mod normal nu s-ar face, dar așa suntem noi, românii", a tunat oficialul campioanei la Prima Sport.



Acesta a continuat pe același ton: "Dacă suntem simpatizanți ai rivalilor căutăm să le facem rău celor împotriva cărora ne luptăm. Asta e situația, nu avem ce face".



Pe lângă acest subiect tensionat, MM Stoica a vorbit și despre asistența de la meci, afectată de vremea rea. "Din nefericire, tocmai azi s-a stricat vremea iremediabil. 25.000 vor fi sigur, dar la momentul ăsta nu știu", a adăugat acesta.

