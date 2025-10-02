FCSB a început cum nu se putea mai rău această partidă. Pe Arena Națională, Young Boys a marcat de două ori, în minutele 11 și 36, prin Joel Monteiro, iar în partea secundă a pus la adăpost avantajul confortabil dobândit în prima repriză.



După această partidă, FCSB l-a pierdut și pe Malcom Edjouma. Mijlocașul francez a fost titular în această partidă, dar a fost înlocuit de Florin Tănase după doar zece minute, acuzând o accidentare.



Malcom Edjouma s-a accidentat în FCSB - Young Boys



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune că echipa sa ”l-a pierdut” pe Edjouma după această partidă. Există un semn de întrebare și asupra lui David Miculescu, înlocuit la pauză.



„E păcat că l-am pierdut pe Edjouma, să vedem ce se întâmplă și cu Miculescu. Ieșim destul de șifonați”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Inițial, Gigi Becali și-a dorit să scape de Edjouma, dar a revenit asupra deciziei și l-a reprimit în lot pe francez. În acest sezon, mijlocașul a bifat nouă partide, reușind să marcheze un gol.



Astfel, FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.



FCSB - Young Boys, echipele de start:

