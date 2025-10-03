FCSB a început cum nu se putea mai rău această partidă. Pe Arena Națională, Young Boys a marcat de două ori, în minutele 11 și 36, prin Joel Monteiro, iar în partea secundă a pus la adăpost avantajul confortabil dobândit în prima repriză.
După meci, portalul de specialitate Sofascore i-a acordat lui David Miculescu nota 6.1, astfel că fotbalistul schimbat la pauză în tabăra campioanei României a fost cel mai slab de pe teren.
Cel mai bun jucător din tabăra FCSB-ului a fost Darius Olaru, care a primit nota 7.4, urmat de Ștefan Târnovanu cu 7.2 și Siyabonga Ngezana, cu 7.
Notele jucătorilor de la FCSB, după meciul cu Young Boys:
- Târnovanu - 7.2
- Crețu - 6.6
- Ngezana - 7
- M. Popescu - 6.5
- Perianu - 6.4
- Alhassan - 6.9
- Edjouma - 6.4
- Miculescu - 6.1
- O. Popescu - 6.6
- Thiam - 6.3
- D. Alibec - 6.8
Au intrat pe parcurs:
- F. Tănase - 6.6
- Juri Cisotti - 6.7
- Olaru - 7.4
- Bîrligea - 6.4
- D. Politic - 6.7
Astfel, FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.
FCSB - Young Boys, echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec
- Rezerve: Udrea, Yima, Şut, Bîrligea, Tănase, Kiiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic
- Young Boys: Keller - Janko, Louper, Benito, Hadjam - Moles, Raveloson, Fernandes, Monteiro - Bedic, Gigovic
- Rezerve: Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith