FCSB a început cum nu se putea mai rău această partidă. Pe Arena Națională, Young Boys a marcat de două ori, în minutele 11 și 36, prin Joel Monteiro, iar în partea secundă a pus la adăpost avantajul confortabil dobândit în prima repriză.



După meci, portalul de specialitate Sofascore i-a acordat lui David Miculescu nota 6.1, astfel că fotbalistul schimbat la pauză în tabăra campioanei României a fost cel mai slab de pe teren.



Cel mai bun jucător din tabăra FCSB-ului a fost Darius Olaru, care a primit nota 7.4, urmat de Ștefan Târnovanu cu 7.2 și Siyabonga Ngezana, cu 7.



Notele jucătorilor de la FCSB, după meciul cu Young Boys:



Târnovanu - 7.2

Crețu - 6.6

Ngezana - 7

M. Popescu - 6.5

Perianu - 6.4

Alhassan - 6.9

Edjouma - 6.4

Miculescu - 6.1

O. Popescu - 6.6

Thiam - 6.3

D. Alibec - 6.8



Au intrat pe parcurs:



F. Tănase - 6.6

Juri Cisotti - 6.7

Olaru - 7.4

Bîrligea - 6.4

D. Politic - 6.7



Astfel, FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.



FCSB - Young Boys, echipele de start:

