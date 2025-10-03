FCSB a început cum nu se putea mai rău această partidă. Pe Arena Națională, Young Boys a marcat de două ori, în minutele 11 și 36, prin Joel Monteiro, iar în partea secundă a pus la adăpost avantajul confortabil dobândit în prima repriză.

După meci, portalul de specialitate Sofascore i-a acordat lui David Miculescu nota 6.1, astfel că fotbalistul schimbat la pauză în tabăra campioanei României a fost cel mai slab de pe teren.

Cel mai bun jucător din tabăra FCSB-ului a fost Darius Olaru, care a primit nota 7.4, urmat de Ștefan Târnovanu cu 7.2 și Siyabonga Ngezana, cu 7.

Notele jucătorilor de la FCSB, după meciul cu Young Boys:

  • Târnovanu - 7.2
  • Crețu - 6.6
  • Ngezana - 7
  • M. Popescu - 6.5
  • Perianu - 6.4
  • Alhassan - 6.9
  • Edjouma - 6.4
  • Miculescu - 6.1
  • O. Popescu - 6.6
  • Thiam - 6.3
  • D. Alibec - 6.8

Au intrat pe parcurs:

  • F. Tănase - 6.6
  • Juri Cisotti - 6.7
  • Olaru - 7.4
  • Bîrligea - 6.4
  • D. Politic - 6.7

Astfel, FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.

FCSB - Young Boys, echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec
  • Rezerve: Udrea, Yima, Şut, Bîrligea, Tănase, Kiiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic
  • Young Boys: Keller - Janko, Louper, Benito, Hadjam - Moles, Raveloson, Fernandes, Monteiro - Bedic, Gigovic
  • Rezerve: Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith