În această seară, pe Arena Națională, roș-albaștrii sunt conduși cu 2-0 de Young Boys Berna înainte de pauză. Un succes ar aduce campioanei României punctaj maxim după două etape. Partida e LIVE TEXT - AICI.



Fenerbahce și-a făcut șah-mat adversarul în doar 124 de secunde



În paralel, Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului, a făcut spectacol în meciul de acasă cu Nice din Franța.



Turcii au deschis scorul după doar 124 de secunde, prin Kerem Akturkoglu, servit de Anderson Talisca într-un contraatac fulger. Același jucător a majorat avantajul la 2-0 în minutul 25, înainte ca Nice să reducă din diferență prin Kevin, în minutul 37.



Programul complet al FCSB în faza principală a Europa League:

