În această seară, pe Arena Națională, roș-albaștrii sunt conduși cu 2-0 de Young Boys Berna înainte de pauză. Un succes ar aduce campioanei României punctaj maxim după două etape. Partida e LIVE TEXT - AICI.
Fenerbahce și-a făcut șah-mat adversarul în doar 124 de secunde
În paralel, Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului, a făcut spectacol în meciul de acasă cu Nice din Franța.
Turcii au deschis scorul după doar 124 de secunde, prin Kerem Akturkoglu, servit de Anderson Talisca într-un contraatac fulger. Același jucător a majorat avantajul la 2-0 în minutul 25, înainte ca Nice să reducă din diferență prin Kevin, în minutul 37.
Programul complet al FCSB în faza principală a Europa League:
- Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
- Etapa 2: FCSB – Young Boys, ACUM
- Etapa 3: FCSB – Bologna, 23 octombrie, ora 19:45
- Etapa 4: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45
- Etapa 5: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00
- Etapa 6: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00
- Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00
- Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00