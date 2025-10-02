Universitatea Craiova se află în acest moment în Polonia, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de confruntarea cu Rakow, care va începe la ora 22:00, joi seară.



Rakow - Universitatea Craiova contează pentru etapa #1 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League



Cele două echipe se vor întâlni la Sosnowiec, pe stadionul ”ArcelorMittal Park”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Rakow - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 22:00 | Oltenii debutează în Conference League



Echipa pregătită de Mirel Rădoi a obținut accederea în faza principală din Conference League după ce a învins-o pe Istanbul Bașakșehir în play-off cu 5-2 la general.



De cealaltă parte, Rakow, club la care se află și românul Bogdan Racovițan, s-a impus în play-off, în dublă manșă, cu 3-1 în fața echipei din Bulgaria, Arda.



Polonezii au depistat pericolul suprem de la Universitatea Craiova: ”Formă excelentă! Cea mai periculoasă armă a lui Mirel Rădoi”



Presa din Polonia a radiografiat gruparea din Bănie înainte de confruntare de la Sosonwiec și a evidențiat că Steven Nsimba este de departe cel mai periculos fotbalist al lui Mirel Rădoi.



”Liderul campionatului României se află într-o formă excelentă. Universitatea Craiova a înregistrat trei victorii și două remize în ultimele cinci meciuri și e neînvinsă.



Echipa lui Mirel Rădoi a impresionat prin forță ofensivă, a marcat de cel puțin trei ori în 12 dintre cele 17 meciuri disputate în acest sezon. Calificarea în Conference League după ce a învins Istanbul Bașakșehir la general este o realizare istorică pentru ea.



Cea mai periculoasă armă a echipei este golgheterul lor, Steven Nsimba”, a scris glosztrybuny.pl.



Cum a descris-o Bogdan Racovițan pe Universitatea Craiova: ”Dacă a ajuns până aici, e clar”



La conferința de presă premergătoare duelului, Bogdan Racovițan a vorbit, printre altele, și despre Universitatea Craiova. Fotbalistul a evidențiat că trupa lui Mirel Rădoi e o echipă bună și că are calitate, având în vedere că a obținut accederea în cupele europene în acest sezon.



”Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă a ajuns până aici, e clar că au calitate. Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru.



Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Încep cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună”, a spus Bogdan Racovițan.

