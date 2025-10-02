FCSB a intrat la cabine cu un dezavantaj de un gol în fața lui Young Boys, în meciul din etapa a doua a grupei de Europa League, și a făcut-o arătând foarte rău în comparație cu formația din Elveția, care a dominat-o la toate capitolele.

Cel mai slab de pe teren! Fotbalistul de la FCSB, "terorizat" și făcut franjuri

Jocul colectiv al campioanei României a fost incomparabil mai slab decât în partida cu GA Eagles, adversarul a fost și el unul superior câștigătoarei Cupei Olandei, iar unul dintre motivele pentru diferența mare a fost reprezentat de evoluția foarte modestă a lui Valentin Crețu (36 de ani).

Veteranul din flancul drept al roș-albaștrilor, titularizat acolo în ultimul moment în locul lui Pantea, a avut în Joel Monteiro (26 de ani) un adversar care i-a scos peri albi la absolut fiecare fază în care a fost implicat.

Crețu, "terorizat" timp de 45 de minute

Coșmarul lui Valentin Crețu a început foarte devreme, în minutul al treilea, la chiar primul duel direct cu rapidul atacant stânga elvețian. Apărătorul bucureștenilor a căzut din picioare la o încercare de dribling a lui Monteiro, acesta l-a depășit imediat, a tras la colțul scurt, dar Târnovanu i-a interzis golul și a semnat ceea ce avea să fie întâia sa paradă a meciului.

Minutul 11 a adus deschiderea scorului de către elvețieni, eveniment posibil și pentru că Vali Crețu nu a interpretat corect faza. La o centrare din zona lui Pantea, fundașul dreapta a rămas pe călcâie, nu s-a informat cu privire la poziția lui Monteiro, i-a oferit acestuia prea mult spațiu și vârful gazdelor a punctat pentru 1-0 cu o execuție la care Târnovanu s-a întins, dar pe care nu a putut-o ajunge.

În minutul 30, Monteiro a produs și al treilea moment periculos la o fază la care l-a scos din nou foarte ușor din joc pe Crețu. Fundașul a avut noroc cu intervenția salvatoare a lui Târnovanu, care a respins excelent cu piciorul șutul lui Gigovic, găsit inspirat în careu de pasa lui Monteiro.

La fel de sugestivă pentru evoluția dezastruoasă a lui Crețu a fost faza din minutul 36, când Monteiro a realizat dubla cu o lejeritate incredibilă. Crețu nu a strâns suficient lângă Ngezana, mingea a venit pe contraatac chiar pe spațiul dintre cei doi fundași, rapidul Monteiro a țâșnit imediat și l-a pierdut pe drum pe Crețu, apoi a finalizat pentru 2-0 cu un șut la colțul lung, printre picioarele stoperului african și suficient de bine plasat pentru ca Târnovanu să nu-l poată respinge.



Fără ritm, cu un sezon fragmentat de desele absențe din meciurile din Superligă, Crețu nu a punctat nici din punct de vedere ofensiv și a fost cel mai slab fotbalist de pe teren, notat cu note sub 6 pe site-urile de specialitate.

