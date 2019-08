FCSB - MLADA BOLESLAV: Cine transmite meciul la TV si unde gasesti LIVESTREAM gratuit in Romania!

FCSB se dueleaza cu Mlada Boleslav in turul 3 preliminar Europa League joi, ora 21:30, in direct la PROTV!

Fara antrenor si cu o echipa aproape schimbata in totalitate, FCSB e obligata sa treaca de Mlada Boleslav in turul 3 preliminar Europa League. Bogdan Andone si-a dat demisia dupa 2-3 cu Alashkert, rezultat care a calificat insa echipa mai departe in preliminariile europene.

FCSB e favorita cu Mlada, iar daca trece mai departe va juca in playoff cu Ventspils (Letonia) sau Victoria Guimaraes (Portugalia). Indiferent de adversar, FCSB e din nou favorita si are o sansa uriasa de a reveni in grupele Europa League, obiectiv ratat in sezonul precedent de Nicolae Dica.

FCSB - MLADA BOLESLAV LIVE LA TV SI STREAM ONLINE

Toti romanii pot vedea meciul dintre FCSB si Mlada Boleslav joi seara! Partida tur e transmisa in direct la PROTV, joi, ora 21:30. Meciul e disponibil in format livestream gratuit pe www.protvplus.ro!



MIRCEA LUCESCU, MARELE VIS AL LUI GIGI BECALI PENTRU FCSB!

Dupa ce varianta Toni Conceicao a picat, Gigi Becali s-a gandit la Mircea Lucescu. Antrenorul e liber de contract si inca nu stie daca se va retrage sau va continua. Momentan nu sunt negocieri, insa Becali l-a invitat pe Lucescu sa asiste la partida cu Mlada de joi seara din Europa League. "L-am chemat la meci ca sa-i motiveze pe jucatori prin prezenta lui", a spus Gigi Becali.

ILIE POENARU, VARIANTA REALISTA PENTRU FCSB!

Becali viseaza la Mircea Lucescu, insa se poate multumi cu Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Academica Clinceni, club apropiat de FCSB. "Domnul Becali mi-a zis ca poate o sa colaboram pe viitor, atat pana acum si nimic mai mult", a marturisit antrenorul nou-promovatei.