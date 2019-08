Becali pregateste cea mai tare lovitura de cand e la FCSB: il vrea pe Mircea Lucescu pe banca! Singurul antrenor caruia ii preda total echipa

Mircea Lucescu ar putea reveni in fotbalul romanesc dupa aproape 20 de ani!

FCSB l-ar putea avea pe Mircea Lucescu antrenor! Este visul lui Gigi Becali, cel care este dispus sa faca orice sacrificiu pentru a-l convinge pe Il Luce sa accepte oferta, anunta Digi Sport! Cu toate ca Ilie Poenaru este in pole position in acest moment, Mircea Lucescu este varianta fantezista pe care o incearca Becali!

Becali este hotarat sa-l lase pe Mircea Lucescu sa decida tot la echipa, lucru pe care nu ar fi dispus sa-l faca pentru un alt antrenor. Lucescu s-ar ocupa si de transferuri, dar si de strategia pe termen lung a clubului.

Mircea Lucescu le-a antrenat in Liga 1 pe Dinamo si Rapid, ultima experienta in fotbalul romanesc avand loc in sezonul 1999/2000. Lucescu a castigat 32 de trofee in cariera de antrenor, fiind depasit in clasamentul managerilor doar de catre Sir Alex Ferguson. Mircea Lucescu este liber de contract dupa despartirea de nationala Turciei.