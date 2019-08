FCSB - MLADA, JOI LA PRO TV | Cehii vin sa dea marea lovitura: "Situatia de la FCSB ne poate avantaja! Jucatorii lor nu stau prea bine la tactica!"

Cei de la Mlada isi fac curaj inaintea duelului de la Giurgiu.

Invinsa in 3 partide consecutive, FCSB spera sa opreasca seria neagra joi seara cu Mlada. Cehii simt ca pot sa dea lovitura si sa profite de criza de la FCSB.

"Simtim ca avem sanse. Antrenorul si-a dat demisia, asa ca jucatorii nu sunt intr-o stare de spirit prea buna. Cred ca situatia de la FCSB ne poate avantaja. Adversarii tin de balon, dar nu stau prea bine la tactica. Putem obtine calificarea daca vom avea prestatii solide. Poate fi un avantaj pentru noi faptul ca meciul se joaca la Giurgiu. In Bucuresti au un stadion mare si multi suporteri puteau veni la meci si sa puna presiune pe noi.



FCSB are multe individualitati, iar jucatorii suteaza la poarta din toate pozitiile. Sunt periculosi, ceea ce inseamna ca trebuie sa fim tot timpul in garda. Tanase este unul dintre jucatorii periculosi, dar mai sunt si altii. Trebuie paziti. Centreaza bine in multe momente. inca o data spun, trebuie sa fim atenti" a declarat portarul Jan Seda, citat de ISport Blesk.