Castiga ardelenii al treilea titlu consecutiv? "CFR Cluj castiga la pas campionatul. FCSB nu stiu daca iese pe 3!"

Cristi Bud crede ca adevarata miza a clujenilor este calificarea in grupele Champions League.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Prelungirea degringoladei care a cuprins FCSB, unde patronul nu gaseste un antrenor principal dispus sa preia echipa, o va ajuta pe CFR Cluj sa castige in acest sezon mult mai usor titlul in Liga 1, crede Cristi Bud, atacantul care a iesit campion in editia precedenta cu echipa condusa de Dan Petrescu.

"CFR Cluj castiga la pas campionatul in acest sezon, mai usor decat in sezonul trecut. S-au scurs doar patru etape, dar deja a reusit sa puna 6 puncte fata de FCSB. Au defilat la meciurile din Liga 1, desi au folosit jucatori care nu au jucat in preliminariile Champions League. Practic, nu au jucat la niciun meci din Liga 1 in formula completa, cu toti titularii. Au un lot valoros si echilibrat, au antrenor foarte bun, exista liniste si sunt profesionisti. Cred ca CFR ramane cel mai puternic club din Romania.

Imi doresc foarte mult sa castige meciul tur si sa nu primeasca gol in aceasta seara, ca sa aiba sanse mai mari sa elimine pe Celtic, ca sa aiba asigurata automat calificarea in grupele Europa League, ca sa poata juca fara presiune. In play-off, Slavia Praga e un adversar dificil, dar valorile sunt destul de apropiate. Stiu cat isi doreste patronul Nelutu Varga sa se califice echipa in grupele Champions League, cate eforturi si cate investitii s-au facut pentru acest obiectiv. Si cred ca merita o calificare.

In campionat, lucrurile sunt clare. Daca continua criza de la FCSB, atunci nu cred ca vor termina nici macar pe locul al treilea, iar CFR va castiga mult mai usor titlul decat anul trecut. Stiu ca se zice ca e clubul domnului Becali, ca baga bani si poate sa faca ce vrea, dar nu e normal ce se intampla acolo. O masina nu merge bine daca nu bagi in ea piese, carburant si ulei de calitate, indiferent ce nume ar avea. La un moment dat, ramane in pana daca tot faci improvizatii.

E o diferenta uriasa fata de modul profesionist in care se lucreaza la CFR Cluj, unde nimeni nu se baga peste Dan Petrescu, sa ii dicteze schimbarile sau sa ii faca echipa. E inimaginabil ca cineva sa incerce sa ii zica lui ‘Mister’ cum sa lucreze sau sa ii critice pe jucatori la televizor. Stie vreodata patronul mai bine decat antrenorul, daca un jucator se antreneaza mai bine decat altul sau daca are parametri fizici mai buni? Stie ce tactica sa foloseasca?", a declarat Cristi Bud pentru Sport.ro.