Cele două echipe își dau întâlnire pe Anfield Road în etapa #16 din Premier League, eșalonul de elită al Angliei, care se vede în România în exclusivitate pe platforma VOYO până în 2028!



Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO de la 17:00



”Cormoranii” nu au cel mai bun start de campionat. În fapt, chiar unul dintre cele mai slabe din ultimii ani. După 15 etape, trupa lui Arne Slot se află abia pe locul 10 cu 23 de puncte, cu șapte victorii, două remize și șase eșecuri.



Brighton stă mai bine în clasament decât Liverpool. Echipa e pe locul 8 cu 23 de puncte. În 15 etape, clubul a înregistrat șase victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Salah revine în lotul lui Liverpool



După ce a fost rezervă neutilizată cu Leeds în precedenta etapă de campionat, Mohamed Salah a răbufnit în fața reprezentanților mass-media și a făcut praf clubul de pe Anfield, spunând că se simte ”aruncat sub roțile autobuzului”.



Arne Slot a luat decizia să-l lase acasă pentru duelul cu Inter Milano din UEFA Champions League. Acum însă, cei doi s-au împăcat, iar Salah a fost inclus în lot pentru duelul cu Brighton & Hove Albion. Rămâne însă de văzut dacă egipteanul va pleca sau nu în iarnă.

