Declaratia data de Ilie Poenaru in urma cu putin timp! Ce spune despre venirea la FCSB: "Asta ma intereseaza, nimic altceva!"

Ilie Poenaru nu se gandeste la postul de antrenor de la FCSB.

Devenit principala varianta pentru postul de antrenor de la FCSB in acest moment, Ilie Poenaru spune ca nu a fost ofertat si este concentrat pe actualul post, cel de antrenor la Academica Clinceni.

"Este varianta aparuta, pe mine nu m-a contactat nimeni. Singurele discutii pe care le-am avut cu Gigi Becali au fost referitoare la cei 2 juniori pe care ii avem aici, m-a intrebat de situatia lor, cum sunt ei in acest moment. (Si am mai vorbit) ca la un moment dat, in viitorul apropiat sau indepartat e posibil sa colaboram. Atat si nimic mai mult.



Momentan sunt aici, sunt la Academica, sunt sub contract, am un meci foarte important vineri si nu ma intereseaza alte lucruri decat sa castig meciul cu Targoviste. Liniste nu mai ai nicaieri, linistea o ai doar cand ai rezultate. Conducerea inca mai are incredere in mine si este de acord cu mine la ceea ce am discutat, dar eu nu am liniste pentru ca nu am rezultatele pe care le asteptam" a spus Ilie Poenaru inaintea partidei de vineri din Liga 1.