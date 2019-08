Alex Pascanu schimba echipa! Unde il trimite Leicester sub forma de imprumut pe fundasul U21 dorit si de FCSB si CFR Cluj

Alex Pascanu (20 de ani), este pe cale sa schimbe echipa. Fundasul nationalei U21 este subiectul negocierilor pentru un imprumut.

Alexandru Pascanu, fundas al nationalei U21 a Romaniei, dar si al lui Leicester, este pe cale sa schimbe echipa. Aparatorul nu intra in vederile lui Leicester pentru noul sezon din Premier League, iar formatia engleza, care i-a prelungit unilateral contractul pentru inca un an, a ajuns la concluzia ca cel mai bine ar fi sa il imprumute.

Leicester negociaza imprumutul lui Pascanu

Alex Pascanu a facut parte din lotul lui Leicester U23 pentru cantonamentul din Polonia, dar a fost scos in ultimele zile din echipa. El nu a jucat nici in ultimul amical, motivul fiind legat de o iminenta incheiere a unui acord de imprumut.

Potrivit informatiilor obtinute de jurnalistii din Leicester, fosta campioana poarta negocieri cu echipe din liga secunda, Championship, pentru imprumutul romanului.

Leicester considera ca Pascanu are nevoie de minute la seniori intr-o liga inferioara si ia in calcul si oferte din League One.

De Pascanu s-au interesat FCSB si CFR Cluj.