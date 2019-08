"FCSB e ca un Ferrari care are nevoie de pilot de curse!" Nicolita, despre situatia de la echipa lui Becali: "Surpriza pentru mine e ca nu exista antrenori curajosi!"

Banel Nicolita crede ca e de preferat un patron ca Gigi Becali, decat unul care nu plateste salariile 7-8 luni de zile.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Banel Nicolita, fost jucator important al ros-albastrilor, recunoaste ca echipa se afla intr-un moment de cumpana. Nicolita da vina pe antrenorii care nu doresc sa isi asume responsabilitatea si sa preia echipa, nu pe patronul Gigi Becali care isi doreste sa aiba ultimul cuvant indiferent de situatie.

"Situatia de la FCSB este foarte trista, foarte incordata, nu e usor de controlat, sunt multe probleme. Sunt sigur ca nea Gigi va gasi o iesire. Bani sunt, transferuri bune se fac, salariile sunt mari, nu credeam ca va fi asa dificil sa gaseasca un antrenor care sa preia echipa. Eu cred ca, la un moment dat, va gasi un antrenor potrivit pentru echipa sa. Surpriza pentru mine e ca nu exista antrenori curajosi, care sa aiba ambitia sa redreseze situatia. Asa, la masa intinsa, vine toata lumea, dar cand e mai greu…

Gigi Becali e omul care tine fotbalul romanesc in spate, a cumparat jucatori de la multe echipe si le-a ajutat sa functioneze in continuare, sa nu puna lacatul pe usa. Nu a mai dat nimeni ca el 1-2 milioane pe un jucator din Liga 1. Multi zic ca e dificil sa lucrezi cu el, dar sunt deciziile dansului si e modul in care gandeste el fotbalul. Stii la ce te inhami cand vii la echipa.

As vrea sa il pot ajuta, dar nu am cum, nu sunt in masura sa vin antrenor acum la FCSB. Nici macar nu sunt antrenor cu norma intreaga, ce fac la Faurei e doar o nebunie de-a mea. Nu am calificarile necesare, iar FCSB trebuie sa isi ia un antrenor care sa ajute echipa, nu sa il ajute echipa pe el. La FCSB sunt asteptari mari si sunt sigur ca Gigi Becali va gasi in perioada urmatoare un om potrivit. Totul e sa se ia decizia rapid, ca sa nu se stranga o diferenta prea mare de puncte fata de echipele din fata.

In echipa sunt jucatori fenomenali, jucatori cu experienta ca Pintilii, Tanase si Filip, sunt tineri talentati, sunt 4 fotbalisti, care au ajuns pana in semifinalele Campionatului European U21… E imposibil ca echipa sa nu aiba rezultate. FCSB e ca un Ferrari, care mai are nevoie doar de un pilot de curse.

Si pe vremea cand jucam eu au mai fost momente mai dificile, cu forma mai slaba sau rezultate mai putin bune. Stiu ce inseamna. Un meci pierdut inseamna o presiune imensa. Multi jucatori nu rezista presiunii de la FCSB, presiunii puse de Gigi Becali… Cand vii aici, ori rezisti la presiune, ori cedezi si pleci. Sunt multi jucatori din provincie, care rup norii la cluburile lor, dar nu se acomodeaza la FCSB. Uitati-va la Golofca si la Morutan, cum jucau excelent la Botosani si cat de timorati sunt la FCSB. Cine vine la echipa lui Gigi Becali trebuie sa se obisnuiasca cu victoriile si sa ofere victorii, ca sa nu aiba si mai multa presiune. Si mie, cand am venit, mi-a fost foarte greu. Pentru nimeni nu a fost usor, deoarece nu exista decat un obiectiv - sa castigi toate meciurile. Fotbalistul bun joaca bine si daca il critica Gigi Becali si daca il lauda, el trebuie sa castige meciurile.

Si pe mine m-a criticat, nu a inceput de azi, critica jucatori de 10-15 ani. Nu a venit niciodata in vestiar sa faca scandal sau sa vorbeasca urat. Vorbeste in emisiuni tv la nervi si apoi se calmeaza. Peste o ora ne mai suna si ne mai spunea sa il iertam, ca l-a mai luat valul, l-au mai tras jurnalistii de limba si poate ca a mai gresit. E de preferat un patron ca el, care pune suflet, vrea sa castige meciurile si e om de cuvant cand vine vorba de bani, decat unul care tace, te mangaie pe cap si nu plateste salariile 7-8 luni de zile. Eu stiu ca are un suflet bun, nu are rautate”, a spus Banel Nicolita pentru Sport.ro.